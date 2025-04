Sono le 20:00 e possiamo finalmente preparaci a lasciarci alle spalle tutte le preoccupazioni di questa lunga settimana pasquale in vista di un paio di giorni – appunto Pasqua e Pasquetta – nei quali potremo rilassarci e riposare, ma tutto questo naturalmente non prima di aver dedicato le ultime attenzioni della serata ai sorteggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che potrebbero – ovviamente grazie ai loro sempre ricchissimi premi e jackpot – farvi chiudere gli occhi questa notte con la mente più leggera dalle preoccupazioni economiche!

Prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi, vi vogliamo solamente più augurare un sentitissimo buona fortuna e ricordarvi che tutti i concorsi (in quel caso anche con l’Eurojackpot) torneranno in grandissime stile il prossimo martedì; mentre ora eccovi le combinazioni odierne di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 63 del 19/04/2025

Combinazione Vincente 54 – 8 – 62 – 51 – 69 – 32 Numero Jolly 18 SuperStar 30

Estrazione 10eLotto n° 63 del 19/04/2025

Numeri 06 – 07 – 11 – 17 – 18 – 25 – 36 – 38 – 51 – 54 – 61 – 67 – 68 – 69 – 73 – 74 – 75 – 77 – 80 – 82 Numero Oro 7 Doppio Oro 7 – 69 Numeri Extra 02 – 03 – 13 – 21 – 24 – 27 – 33 – 44 – 46 – 55 – 57 – 72 – 85 – 86 – 87

Estrazioni del Lotto n° 63 del 19/04/2025

Ruota Numeri BARI 07 – 69 – 74 – 13 – 55 CAGLIARI 17 – 61 – 18 – 27 – 51 FIRENZE 68 – 11 – 25 – 55 – 24 GENOVA 61 – 67 – 06 – 21 – 46 MILANO 07 – 54 – 03 – 44 – 87 NAPOLI 38 – 73 – 33 – 02 – 09 PALERMO 36 – 82 – 85 – 86 – 54 ROMA 80 – 36 – 24 – 57 – 82 TORINO 77 – 51 – 75 – 72 – 76 VENEZIA 54 – 75 – 68 – 17 – 04 NAZIONALE 47 – 88 – 74 – 54 – 40

Simbolotto

Simboli Elmo (26), Anguria (31), Forbici (39), Cacio (30), Cerino (18)

Sta per chiudersi questa settimana pasquale di concorsi ed estrazioni con l’appuntamento di oggi con Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che ancora una volta allo scoccare delle ore 20:00 ci permetterà di scoprire in rapidissima successione tra loro tutti i numeri (ed ovviamente i simboli, se guardiamo all’ultimo dei quattro giochi!) vincenti associati agli altrettanto immancabili premi e al ricercatissimo jackpot milionario superenalottifero che oggi vale la bellezza di 21,9 milioni di euro.

Le estrazioni – si partire proprio dal Superenalotto, passando poi rapidamente alla coppia Lotto-Simbolotto ed, infine, al 10eLotto – si terranno alle ore 20, per giocare avevate tempo solamente fino alle 19:30 ed è altamente probabile che se state leggendo queste righe sia ormai decisamente troppo tardi; ma non occorre che vi disperiate!

Anche se oggi – infatti – Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto sono arrivati alla fine della loro corsa settimanale, il prossimo martedì torneranno tutti assieme allegramente, accompagnati peraltro dal partecipatissimo Eurojackpot.

Da quel momento si terrà la consueta estrazione del giovedì prima di una brevissima pausa il venerdì successivo legata alla Festa della Liberazione, il tutto fermo restando che (come sempre!) i sorteggi persi si recupereranno il lunedì successivo – ovvero il 28 aprile -, salvo per l’Eurojackpot che venerdì non farà alcuna pausa!