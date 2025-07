Estrazioni Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 19 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

IL TOUR DELLA DEA BENDATA CON SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10ELOTTO

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto per oggi sono terminate: i numeri sono stati estratti, le combinazioni fortunate svelate e i sogni di molti giocatori stanno prendendo finalmente forma. Ora è il momento di scoprire se la fortuna ha bussato alla vostra porta! Potete già controllare i risultati ufficiali e verificare se la vostra schedina è tra quelle vincenti.

Le ruote del Lotto hanno parlato, il Simbolotto ha svelato quali sono i suoi simboli e numeri, il 10eLotto ha fatto piovere i suoi numeri e il Superenalotto ha scritto il destino del suo Jackpot. Se avete avuto davvero fortuna, e quindi se avete vinto, dovete prepararvi a riscuotere il vostro premio seguendo le modalità previste da ognuno di questi giochi.

Le estrazioni di oggi sono finite, ma le emozioni potrebbero cominciare per voi proprio ora grazie alle varie combinazioni fortunate dei giochi protagonisti delle estrazioni del sabato sera.

Ultima estrazione Superenalotto n. 115 del 19/07/2025 Combinazione Vincente 5 – 43 – 46 – 56 – 90 – 58 Numero Jolly 23 SuperStar 54

Estrazione 10eLotto n° 115 del 19/07/2025 Numeri Estratti 2 – 7 – 9 – 10 – 18 – 19 – 36 – 37 – 39 – 51 – 57 – 62 – 63 – 64 – 66 – 69 – 70 – 71 – 74 – 83 Numero Oro 70 Doppio Oro 70 – 37 Extra 1 – 5 – 6 – 8 – 23 – 26 – 28 – 33 – 41 – 42 – 50 – 58 – 68 – 72 – 77

Estrazioni del Lotto n° 115 del 19/07/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 70 – 37 – 36 – 68 – 1 CAGLIARI 57 – 2 – 64 – 33 – 41 FIRENZE 18 – 62 – 9 – 5 – 6 GENOVA 36 – 10 – 74 – 37 – 42 MILANO 39 – 7 – 58 – 23 – 22 NAPOLI 18 – 69 – 28 – 36 – 40 PALERMO 71 – 66 – 72 – 64 – 23 ROMA 19 – 64 – 39 – 77 – 10 TORINO 83 – 63 – 71 – 8 – 72 VENEZIA 51 – 83 – 26 – 50 – 74 NAZIONALE 89 – 81 – 63 – 32 – 3

Simbolotto Simboli Naso (16), Disco (32), Lupo (21), Risata (19), Gatta (3)

NUOVE EMOZIONI CON SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10ELOTTO

Il caldo africano infiamma l’Italia, ma non quanto le estrazioni di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto di oggi, sabato 19 luglio 2025, con i numeri vincenti pronti a far alzare ulteriormente le temperature nel nostro Paese. Quattro giochi diversi, tutti protagonisti con le loro particolarità, uniti dall’emozione che suscitano nei giocatori decisi a tentare la fortuna.

Si parte con il Lotto, le cui radici si intrecciano da secoli con la storia italiana: in questo caso i numeri vincenti vengono estratti sulle undici ruote, di cui dieci dedicate ad altrettante città, a cui si aggiunge quella Nazionale.

A questo gioco se ne associano altri due: il più “veloce” e dinamico, il 10eLotto, con estrazioni frequenti, ma soprattutto con quella in abbinamento al Lotto tradizionale; e il Simbolotto, originale nel suo intreccio con le ruote e con la peculiarità di cambiare simboli mese dopo mese. In questo caso, insieme ai numeri, sono protagonisti anche i simboli.

E infine c’è il Superenalotto, che fa sognare con il suo montepremi: è infatti ricordato come il gioco dei grandi jackpot, capaci di cambiare la vita in un istante, anzi, in un’estrazione.