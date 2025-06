Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 21 giugno 2025, i jackpot e premi milionari

Il momento della verità per Lotto e Superenalotto, così come 10eLotto e Simbolotto, è appena arrivato, perché l’estrazione dei numeri vincenti si è tenuta poco fa, quindi ora bisogna confrontare i numeri vincenti in tempo reale per capire se questa è la serata in cui piovono premi anche su di voi. Abbiamo raccolto le combinazioni fortunate per consentirvi di procedere con la verifica, ma vi ricordiamo anche i canali ufficiali: dal sito di Lottomatica a quello di Sisal, passando per le applicazioni dedicate. Potete anche consultare i risultati rivolgendovi alle ricevitorie abilitate, dove vengono esposti al pubblico per ogni corso i bollettini aggiornati.

Per quanto riguarda il Lotto, vanno confrontati i numeri giocati con quelli estratti sulle ruote corrispondenti. Il discorso cambia per il 10eLotto, perché oltre all’estrazione collegata al Lotto c’è pure l’opzione “ogni 5 minuti”, quindi le combinazioni sono diverse. Nel caso del Simbolotto ci sono anche simboli, oltre che numeri, da confrontare, invece per il Superenalotto ci sono una sestina, il Jolly e il Superstar. Ma ricordate sempre di controllare anche eventuali vincite minori, perché a volte la fortuna si nasconde anche nei dettagli.

Superenalotto – Estrazione n. 99 del 21/06/2025 Combinazione Vincente: 28 – 36 – 42 – 50 – 17 – 4 Numero Jolly: 5 Superstar: 71

10eLotto – Estrazione n. 99 del 21/06/2025 Numeri estratti:

03 – 04 – 07 – 11 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 29 – 34 – 42 – 47 – 59 – 61 – 64 – 66 – 73 – 74 – 75 Numero Oro: 7

Doppio Oro: 7-3 Extra:

Estrazioni Lotto – n. 99 del 21/06/2025 Ruota Numeri BARI 07 – 03 – 45 – 25 – 05 CAGLIARI 20 – 73 – 88 – 50 – 15 FIRENZE 04 – 19 – 09 – 52 – 55 GENOVA 21 – 47 – 65 – 53 – 24 MILANO 11 – 64 – 70 – 67 – 51 NAPOLI 59 – 66 – 83 – 33 – 03 PALERMO 61 – 74 – 28 – 62 – 04 ROMA 25 – 29 – 15 – 54 – 44 TORINO 34 – 22 – 30 – 59 – 28 VENEZIA 42 – 75 – 06 – 83 – 84 NAZIONALE 36 – 67 – 41 – 54 – 56

Simbolotto – 21 giugno 2025 Mela (2),

Quadro (40),

Luna (6),

Elmo (26),

Diamante (29)

LOTTO, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO INFIAMMANO IL SABATO SERA

Il weekend non può entrare nel vivo senza aver seguito le estrazioni di Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto: ogni concorso è un momento di grande attesa, anche perché la fortuna può cambiare la vita di chiunque. È in grado di farlo il Lotto, con le sue ruote e i numeri estratti, grazie a una tradizione che si rinnova concorso dopo concorso.

Ma non possiamo non citare anche i giochi che gli sono legati, come il 10eLotto che offre vincite immediate e consente di usfruire diverse modalità di gioco. Per molti il protagonista della serata è il Superenalotto, anche per via del suo ricchissimo jackpot che fa sognare migliaia di giocatori. Parliamo di un gioco con sei numeri, che offre una possibilità concreta di diventare milionari.

C’è poi il Simbolotto, il gioco gratuito abbinato al Lotto, che unisce simboli e numeri in un’esperienza di gioco tutta particolare. Noi siamo pronti a guidarvi in questo percorso che vi consentirà di scoprire i numeri vincenti e potrete verificare se la Dea bendata può aver bussato anche alla vostra porta.