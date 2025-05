La festa potrebbe continuare per chi ha giocato a Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, visto che le estrazioni di oggi possono regalarci altri ricchi premi dopo la sestina centrata nei giorni scorsi in Lombardia. In questi giorni in tantissimi si sono chiesti chi possa essere il fortunato vincitore, anche il punto vendita Sial dove è stata effettuata la vincita milionaria, ma sono possibili solo ipotesi, anche se si tratta di una tabaccheria frequentata soprattutto da una clientela abituale e arrivano pochi turisti.

Quel che conta è fare buon uso del denaro, posizione nella quale potreste ritrovarvi voi tra poco, visto che sono usciti i numeri vincenti. E magari potreste ottenere una vincita così grande da poter devolvere una parte in beneficenza… A voi la scelta, in caso di estrazioni davvero fortunate.

Superenalotto – Concorso n. 83 del 24/05/2025

Combinazione Vincente 71 – 53 – 1 – 62 – 5 – 3 Numero Jolly 32 SuperStar 53

10eLotto – Concorso n. 83 del 24/05/2025

Numeri Principali 12 – 13 – 18 – 22 – 27 – 34 – 44 – 48 – 52 – 53 – 59 – 62 – 63 – 66 – 69 – 70 – 72 – 78 – 82 – 84 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 – 84 Numeri Extra 03 – 04 – 05 – 07 – 17 – 20 – 21 – 38 – 39 – 40 – 49 – 61 – 64 – 65 – 87

Lotto – Concorso n. 83 del 24/05/2025

Ruota Numeri Bari 72 – 84 – 53 – 64 – 12 Cagliari 63 – 59 – 22 – 39 – 65 Firenze 69 – 78 – 13 – 20 – 61 Genova 62 – 48 – 82 – 03 – 65 Milano 44 – 66 – 04 – 21 – 40 Napoli 13 – 70 – 03 – 38 – 45 Palermo 52 – 18 – 04 – 69 – 70 Roma 12 – 34 – 17 – 07 – 79 Torino 27 – 44 – 49 – 05 – 32 Venezia 72 – 62 – 87 – 34 – 02 Nazionale 32 – 65 – 12 – 30 – 18

Simbolotto

Rondine (45)

Cacio (30)

Topi (11)

Luna (6)

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO, PASSANDO PER 10ELOTTO E SIMBOLOTTO: OGGI NUOVE ESTRAZIONI

La settimana di estrazioni si chiude con quelle di Lotto, Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 24 maggio 2025, che stanno per regalare tanti nuovi premi ad alcuni dei tantissimi giocatori. E noi siamo pronti a darvi una mano, ad accompagnarvi in questo percorso di numeri e vincite, così da avere le idee chiare su quello che sta per succedere, anche perché i giochi sono diversi tra loro, seppur vi possano essere dei punti in comune.

Ad esempio, per quanto riguarda i numeri, sono fino a 90 quasi per tutti i giochi: fa eccezione il Simbolotto, che è abbinato al gioco delle ruote. In merito al premio massimo, per il Lotto varia in base alla giocata; per il 10eLotto arriva fino a 5 milioni di euro, ma con Doppio Oro; per il Superenalotto c’è il Jackpot milionario. Dunque, la strada per la fortuna può essere fatta di percorsi diversi: sta a voi scegliere quella giusta per voi, anche in base al vostro obiettivo…

Le questioni sicurezza e trasparenza sono molto care non solo ai giocatori: infatti, tutte le estrazioni sono verificate da notai o funzionari pubblici, sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, i concorsi vengono registrati e i risultati pubblicati online per trasparenza. In generale, sono stati elaborati sistemi che rispettano i criteri di casualità e sicurezza. Ad esempio, per quanto riguarda la caccia alla sestina che può valere il Jackpot, il sistema usato è chiamato RNG, cioè Random Number Generator, che è sottoposto a controlli periodici e rigorosi.

