Le ore 20:00 sono state ormai superate e se siete finiti in questo articolo è perché certamente saprete che i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto sono già stati estratti con la Dea Bendata che proprio in questi minuti si sta preparando per distribuire i suoi ricchissimi premi e l’immancabile jackpot – quello di oggi vale la bellezza di 27,3 milioni di euro – a tutti i più fortunati tra voi carissimi giocatori ed affezionati lettori!

Prima di tuffarci nella scoperta dei numeri è sempre doveroso che vi invitiamo a controllare sempre le vostre schedine almeno un paio di volte con due differenti fonti, optando – dopo ovviamente al nostro sito – magari per il sito ufficiale dell’Agenzia Dogane e Monopoli che sicuramente è considerabile attendibile; mentre ora non ci resta che passare la palla ai numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: eccoveli e buona fortuna!

Superenalotto – Estrazione n.70 del 03/05/2025 Combinazione Vincente 1 – 44 – 22 – 72 – 4 – 70 Numero Jolly 18 SuperStar 53

10eLotto – Estrazione n.70 del 03/05/2025 Numeri Estratti 9 – 14 – 20 – 27 – 28 – 31 – 33 – 36 – 40 – 43 – 44 – 45 – 50 – 53 – 55 – 62 – 65 – 70 – 71 – 85 Numero Oro 31 Doppio Oro 31 – 33 Extra 12 – 19 – 22 – 25 – 38 – 39 – 48 – 57 – 58 – 59 – 61 – 66 – 72 – 83 – 90

Lotto – Estrazione n.70 del 03/05/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 31 – 33 – 53 – 57 – 73 Cagliari 40 – 20 – 72 – 19 – 16 Firenze 71 – 44 – 61 – 70 – 46 Genova 50 – 36 – 59 – 25 – 46 Milano 70 – 85 – 38 – 83 – 1 Napoli 28 – 55 – 58 – 48 – 24 Palermo 14 – 62 – 40 – 12 – 53 Roma 65 – 36 – 39 – 57 – 25 Torino 27 – 43 – 66 – 22 – 34 Venezia 9 – 45 – 58 – 90 – 66 Nazionale 68 – 89 – 14 – 39 – 25

Simbolotto – Estrazione n.70 del 03/05/2025 Simboli testa (34), mela (2), disco (32), culla (9), vaso (7)

Siamo vicinissimi alla conclusione di questa settimana di concorsi ed estrazioni dei numeri vincenti con il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto che allo scoccare delle ore 20 in punto saranno protagonisti dei loro ultimi sorteggi di questa settimana dopo averci accompagnato – come sempre fanno – attraverso la bellezza di alti tre differenti appuntamenti nel corso delle ultime 5 giornate: una vera e propria consuetudine che si ripete puntualissima ogni settimana dell’anno salvo la presenza di festività, e proprio per questa ragione – appena un paio di giorni fa era il Primo maggio – il prossimo lunedì avremo un concorso extra di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto ad attenderci!

Dato che da qui al momento dell’estrazione effettivo dell’annuncio dei numeri (e simboli!) vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto manca ancora un attimo, vi ricordiamo che per incassare i vostri eventuali premi vinti avrete un totale di 60 giorni a partire da oggi: per farlo nella maggior parte dei casi vi basterà tornare nella ricevitoria in cui avete scelto di piazzare la vostra scommessa quotidiana; mentre questa alternativa non sarà valida nel caso in cui abbiate vinto più di 10mila e 500 euro perché dovrete – invece – recarvi in una qualsiasi delle tante filiali della Banca Intesa Sanpaolo!