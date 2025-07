Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 5 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

Si avvicina il momento in cui potremo dire definitivamente addio a questa prima settimana di luglio caratterizzata dalle solite – sempre partecipatissime – quattro differenti estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, con l’ultimissimo appuntamento che si terrà a partire delle ore 20:00 di questa sera per un totale di circa una mezz’oretta per permettere alla Dea Bendata di sorteggiare tutte le varie combinazioni fortunate!

Complessivamente, vi ricordiamo che ad attenderci ci saranno – in particolare – 11 differenti combinazioni del Lotto (tutte accompagnate anche dal Numero Oro), 2 per il 10eLotto tra classico ed Extra (e anche qui tornano i numeri Oro e Doppio Oro), un’altra per il Simbolotto composta interamente da simbolini e, infine – ma certamente non per importanza -, un’ultima sestina per il Superenalotto che sarà accompagnata dai consueti numeri Jolly e SuperStar che aumenteranno il valore del vostro premio!

Proprio a livello di premi, è utile ricordare che il Simbolotto è l’unico a prevedere cifre fisse (ovvero 10mila, 50, 5 e 1 euro a seconda di quanti simboli indovinerete), con il Lotto, il 10eLotto e Superenalotto che dipenderanno in larghissima parte dalla vostra puntata o dal numero di vincitori che rientreranno nella vostra stessa categoria: i primi due – in linea di massima – potrebbero garantirvi fino a 5/6 milioni di euro; mentre l’ultimo vanta il consueto jackpot da 22,2 milioni!

SuperEnalotto – Estrazione n.107 del 05/07/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

10eLotto – Estrazione n.107 del 05/07/2025 Numeri Estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Numeri Extra –

Lotto – Estrazione n.107 del 05/07/2025 Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –