La Dea bendata è carica di premi e romanticismo, perché è pronta a regalare i primi tramite i giochi Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto, baciando però i fortunati. La serata si preannuncia impegnativa per chi ha scelto di tentare la fortuna con almeno un gioco tra quelli protagonisti, ma non avete nulla da temere, visto che abbiamo seguito con attenzione tutti gli appuntamenti per facilitarvi il controllo.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 5 Aprile 2025

Poi starà a voi capire se avete delle giocate fortunate, per quali giochi e, quindi, valutare la strada da intraprendere per la riscossione delle vincite, scelta su cui incide in primis l’importo del premio. Restiamo focalizzati sulla prima questione importante, cioè i numeri vincenti di tutti questi giochi, che trovate nelle tabelle che abbiamo preparato per voi, a cui auguriamo buona fortuna prima di congedarci!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 5 Aprile 2025

Superenalotto – Estrazione n. 55 del 05/04/2025 Combinazione Vincente 60 – 41 – 73 – 8 – 22 – 5 Numero Jolly 18 Superstar 54

10eLotto – Estrazione n. 55 del 05/04/2025 Numeri Estratti 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 14 – 20 – 26 – 42 – 45 – 56 – 58 – 60 – 63 – 66 – 67 – 70 – 73 – 74 – 80 Numero Oro 10 Doppio Oro 10 – 58 Extra 02 – 30 – 32 – 36 – 59 – 61 – 62 – 72 – 75 – 76 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87

Lotto – Estrazione n. 55 del 05/04/2025 Ruota Numeri Bari 10 – 58 – 03 – 61 – 14 Cagliari 04 – 67 – 36 – 85 – 87 Firenze 70 – 45 – 80 – 62 – 06 Genova 05 – 66 – 32 – 59 – 89 Milano 20 – 56 – 02 – 87 – 47 Napoli 60 – 63 – 75 – 72 – 06 Palermo 14 – 80 – 30 – 76 – 70 Roma 73 – 42 – 36 – 79 – 08 Torino 26 – 74 – 83 – 78 – 31 Venezia 06 – 60 – 85 – 76 – 40 Nazionale 44 – 11 – 71 – 06 – 37

Simbolotto Simboli Elmo (26), Baule (14), Nacchere (36), Anguria (31), Prigione (44)

Dal Lotto al Superenalotto, passando per il Simbolotto e il 10eLotto: un poker di estrazioni oggi, sabato 5 aprile 2025, con una girandola di numeri vincenti da raccogliere e controllare per capire quali giocate sono vincenti. Un ultimo appuntamento settimanale ricco di informazioni da raccogliere, ma si spera anche di premi da riscuotere, a patto di aver azzeccato, se non tutti, almeno gran parte dei numeri che compongono le combinazioni fortunate. Non siete soli in questa “caccia”, visto che seguiremo tutti gli appuntamenti in diretta per mettere a vostra disposizione i numeri fortunati, senza ovviamente dimenticarci di suggerirvi di utilizzare anche i canali ufficiali per tutte le opportune verifiche.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 4 Aprile 2025

Di solito, l’attenzione si concentra su Lotto, Simbolotto e Superenalotto, ma attenzione anche ai premi che può regalare il 10eLotto. Inizialmente si partecipava all’estrazione con una spesa aggiuntiva sulla giocata delle ruote, poi però è diventato un gioco indipendente, quindi i due concorsi sono stati slegati tra loro. Il tempo ha poi consentito loro di svilupparsi con modalità innovative, basti pensare a Numero Oro e Doppio Oro, Extra. Ma tra le novità c’è stata anche quella della trasmissione in onda il pomeriggio, il Live Show per abbinare informazioni sul gioco all’intrattenimento che lo stesso garantisce.