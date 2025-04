Le ore 20:00 di questo giovedì 10 aprile 2025 sono – finalmente – arrivare a con loro sono tornati anche gli immancabili sorteggi dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che comporranno l’intera serie di giochi protagonisti delle sale estrattive Sisal in questa serata, con il solo Million Day ancora ad attenderci all’orizzonte serale tra una mezz’ora esatta: qui – però – protagonisti saranno solamente i concorsi lottiferi, mentre quello con la cinquina milionaria verrà trattato in un altro apposito articolo tra queste stesse pagine!

Visto che l’attesa è sempre tantissima e la serata inizia a farsi buia, noi vogliamo solamente augurarvi un sentitissimo buona fortuna, invitandovi a prendervi tutto il tempo necessario per controllare con cura i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, già pronti nelle prossime righe per voi!

SuperEnalotto – Estrazione n. 57 del 10/04/2025 Combinazione Vincente 32 – 40 – 11 – 44 – 24 – 85 Numero Jolly 27 SuperStar 36

10eLotto – Estrazione n. 57 del 10/04/2025 Numeri Estratti 8 – 12 – 18 – 19 – 20 – 40 – 49 – 55 – 60 – 62 – 63 – 64 – 68 – 69 – 74 – 81 – 83 – 84 – 87 – 89 Numero Oro 55 Doppio Oro 55 – 40 Extra 01 – 04 – 07 – 10 – 11 – 16 – 21 – 26 – 36 – 43 – 51 – 61 – 72 – 78 – 82

Lotto – Estrazione n. 57 del 10/04/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 55 – 40 – 19 – 11 – 08 Cagliari 40 – 84 – 20 – 07 – 36 Firenze 60 – 12 – 08 – 10 – 74 Genova 87 – 68 – 51 – 61 – 89 Milano 20 – 49 – 60 – 82 – 04 Napoli 62 – 89 – 01 – 21 – 29 Palermo 63 – 69 – 81 – 78 – 70 Roma 18 – 69 – 26 – 40 – 65 Torino 74 – 83 – 78 – 16 – 81 Venezia 64 – 81 – 72 – 43 – 02 Nazionale 04 – 45 – 30 – 55 – 34

Simbolotto – Estrazione del 10/04/2025 Simboli Amo (23), Buffone (41), Uccello (35), Disco (32), Italia (1)

Secondo giorno della settimana – ovviamente oggi, giovedì 10 aprile 2025 – con gli appuntamenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che in serata, sempre puntualissimi alle ore 20:00 in rapida successione uno dopo l’altro, ci permetteranno di conoscere i rispettivi numeri vincenti associati a quei ricchi premi che da sempre fanno gola a tutti i giocatori che decidono di cimentarsi con le estrazioni: ovviamente, nel caso in cui lo desideriate sarete tranquillamente liberi di scegliere se giocare ad uno, a due o a tutti e quattro i concorsi; fermo restando che se Superenalotto e 10eLotto sono del tutto indipendenti tra loro e rispetto agli altri, lo stesso non vale per Lotto e Simbolotto che sono indelebilmente collegati l’uno all’altro.

Dopo le estrazioni delle ore 20:00 sarà – naturalmente – nostra premura riportarvi qui tutti i vari numeri vincenti, ma al contempo se non aveste fatto in tempo a prendere parte alla ricca corsa piazzando le vostre scommesse entro le già superate 19:30, allora vi ricordiamo anche che il poker di giochi composto da Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto si ripeterà anche nella giornata di domani e – nuovamente – in quella di sabato, con il venerdì che ci regalerà anche l’estrazione immancabile dell’Eurojackpot; mentre la prossima settimana si ripeterà il classico programma di concorsi tra martedì, giovedì, venerdì e sabato!