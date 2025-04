Nel primissimo giorno di questo nuovo – e speriamo d’ora in poi caldo – mese di aprile ad accoglierci in pompa magna ci saranno praticamente tutti i consueti concorsi ai quali sono abituati partendo dal classico Lotto che porterà con sé anche il Simbolotto, passando poi agli immancabili 10eLotto e Superenalotto ed arrivando infine all’Eurojackpot, con la bellezza di due possibili jackpot ad attendervi nel caso in cui siate così tanto fortunati da centrare sia la sestina del Superenalotto che quella dell’Eurojackpot!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 1 aprile 2025: numeri vincenti e jackpot

Ovviamente l’appuntamento con Lotto, 10eLotto, Simbolotto e quant’altro è fissato come sempre alle ore 20:00 in punto con una manciata di minuti per scoprire tutti i rispettivi numeri vincenti, ma d’altra parte sappiate che tra queste righe sarà nostra premura riportarveli tutti non appena saranno stati estratti per rendervi la ‘caccia’ più semplice e rapida; mentre se foste stati attirati da quei citati jackpot sappiate che oggi ammonteranno addirittura a 13,5 milioni per il Superenalotto e ad altri 17 milioni per l’Eurojackpot!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 1 aprile 2025: numeri vincenti e simboli

SuperEnalotto – Estrazione n. 52 del 01/04/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto – Estrazione n. 52 del 01/04/2025 Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto – Estrazione n. 52 del 01/04/2025 Ruota Numeri Estratti Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

Simbolotto Simboli Estratti