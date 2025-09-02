Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazioni di oggi, 2 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

UNA “MANITA” DI ESTRAZIONI: PIOVONO NUMERI E COMBINAZIONI

Si è appena conclusa una nuova tornata di estrazioni con una vagonata di numeri vincenti tra Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Simbolotto ed Eurojackpot. Ora potete già consultare i numeri vincenti per verificare eventuali vincite: abbiamo disegnato la cornice del quadro che ora può prendere forma.

Oltre ai metodi online, come i siti ufficiali e le app dedicate, resta sempre valida la possibilità di controllare le schedine in ricevitoria, dove gli operatori possono confermare le vincite e fornire tutte le informazioni sui premi e il loro eventuale ritiro.

Restare aggiornati in tempo reale con le informazioni che raccogliamo in diretta vi consente sicuramente di verificare facilmente ogni giocata, ma è comunque importante sapere che, oltre al metodo digitale, c’è sempre quello tradizionale; quel che conta è partecipare in modo sicuro e responsabile.

Ultima estrazione Superenalotto n. 140 del 02/09/2025 Combinazione Vincente 60 – 28 – 19 – 16 – 78 – 44 Numero Jolly 9 SuperStar 73

Estrazione 10eLotto n° 140 del 02/09/2025 Numeri Estratti 4 – 5 – 6 – 9 – 11 – 17 – 18 – 20 – 23 – 26 – 31 – 34 – 36 – 43 – 55 – 69 – 74 – 77 – 86 – 89 Numero Oro 36 Doppio Oro 36 – 17 Extra 12 – 19 – 30 – 35 – 40 – 45 – 57 – 59 – 62 – 64 – 75 – 76 – 78 – 80 – 83

Estrazioni del Lotto n° 140 del 02/09/2025 Ruota Numeri BARI 36 – 17 – 23 – 80 – 83 CAGLIARI 6 – 17 – 77 – 59 – 86 FIRENZE 74 – 11 – 43 – 64 – 62 GENOVA 43 – 31 – 55 – 5 – 78 MILANO 86 – 4 – 34 – 45 – 59 NAPOLI 18 – 69 – 5 – 30 – 26 PALERMO 20 – 9 – 76 – 80 – 55 ROMA 89 – 26 – 57 – 75 – 46 TORINO 17 – 74 – 35 – 12 – 54 VENEZIA 18 – 34 – 19 – 40 – 66 NAZIONALE 49 – 14 – 32 – 19 – 7

Simbolotto 13 Rana 19 Risata 29 Diamante 1 Italia 33 Elica

EuroJackpot n.71 del 02/09/2025 Combinazione Vincente 12 – 38 – 1 – 5 – 47 Euronumeri 8 – 7

Oggi è una giornata di attesa per gli appassionati di giochi, visto che c’è una nuova tornata di estrazioni per Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Simbolotto ed Eurojackpot. Pur condividendo l’emozione dell’estrazione e la possibilità di vincite importanti, questi giochi presentano caratteristiche e modalità diverse.

Ad esempio, il Lotto resta il più tradizionale, con le estrazioni sulle undici ruote italiane, a cui si affianca il Simbolotto, che associa numeri a simboli ispirati alla Smorfia napoletana e moderna; il 10eLotto invece offre un meccanismo rapido, con un concorso legato però al Lotto.

Il Superenalotto attira l’attenzione su di sé perché i suoi 6 numeri vincenti, a cui si aggiungono Jolly e Superstar, possono valere un ricchissimo Jackpot, ancor più alto quello di Eurojackpot, con cui si tenta la fortuna uscendo in un certo senso dai confini nazionali.

Un aspetto che accomuna questi giochi è la possibilità di seguire tutte le estrazioni in diretta, oltre che su questa pagina dove raccoglieremo tutte le combinazioni, anche sui siti ufficiali e con le applicazioni ufficiali dei giochi. Per verificare le schedine, basterà inserire il seriale delle proprie schedine nello spazio apposito.