Estrazione Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto di martedì 5 agosto 2025. I numeri vincenti di oggi, jackpot e premi

Passata la consueta ora dalle 20:00 di questa sera, possiamo finalmente dedicare tutte le nostre ultimissime attenzioni ai concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che hanno chiuso il loro lungo viaggio tra ruote e numeri e sono prontissimi per rendere milionario (o almeno, questa è la nostra sempre ferma speranza!) il più fortunato – o anche ovviamente i più fortunati – tra voi carissimi lettori!

Dato che il tempo scorre e nessuno avrà voglia di tardare il momento in cui si riscoprirà milionario, vi lasciamo solamente i nostri soliti auguri di buona fortuna e vi invitiamo a scoprire assieme a noi – qua sotto – tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto – Estrazione n. 124 del 05/08/2025 Combinazione Vincente 65 – 31 – 60 – 6 – 80 – 57 Numero Jolly 12 Superstar 71

10eLotto – Estrazione n. 124 del 05/08/2025 Numeri Estratti 05 – 12 – 19 – 24 – 28 – 30 – 42 – 43 – 44 – 49 – 52 – 55 – 57 – 61 – 66 – 67 – 73 – 79 – 80 – 90 Numero Oro 57 Doppio Oro 57 – 24 Numeri Extra 02 – 11 – 29 – 33 – 46 – 51 – 53 – 56 – 58 – 62 – 64 – 75 – 76 – 83 – 86

Estrazioni del Lotto – Estrazione n. 124 del 05/08/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 57 – 24 – 52 – 53 – 56 CAGLIARI 43 – 12 – 64 – 58 – 22 FIRENZE 55 – 05 – 51 – 58 – 87 GENOVA 19 – 80 – 76 – 75 – 71 MILANO 52 – 44 – 86 – 33 – 02 NAPOLI 28 – 67 – 29 – 51 – 53 PALERMO 73 – 90 – 46 – 51 – 80 ROMA 42 – 30 – 62 – 02 – 12 TORINO 49 – 61 – 56 – 11 – 10 VENEZIA 66 – 79 – 83 – 12 – 07 NAZIONALE 47 – 16 – 32 – 66 – 64

Simbolotto Baule (14) Mano (5) Prigione (44) Pigna (38) Diamante (29)

EuroJackpot – Estrazione n. 63 del 05/08/2025 Combinazione Vincente 1 – 18 – 34 – 21 – 22 Euronumeri 6 – 1

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto sono già pronti sulla linea del via di un nuovo appuntamento annuale (per i giochi italiani il 124esimo del 2025, per quello europeo “solamente” il 63esimo) nel quale non mancheranno i consueti ambitissimi premi che tutti voi avete – almeno una volta nella vostra vita – sperato di riuscire a portarvi a casa; fermo restando che obbligatorio sarà, però, aver indovinato almeno una minima parte delle combinazioni che vedremo in serata.

Sia che si tratti di Lotto, di 10eLotto, di Superenalotto, di Eurojackpot o anche di Simbolotto, la combinazione minima che la Dea Bendata che vi richiederà di aver indovinato sarà di almeno un paio di cifre; con le uniche eccezioni che riguardano il concorso superenalottifero nel quale potrebbe bastarvene anche solo uno, se fosse il SuperStar, e il concorso europeo che fissa il suo minimo a 3 numeri indovinati tra combinazione classica ed euronumeri.

Detto questo, per noi resta importanti ricordarvi l’appuntamento attorno alle ore 21:00 tra queste stesse righe in cui troverete – come avrete già largamente immaginato – tutti i vari numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto; mentre – a seconda dell’orario in cui leggete queste righe – sappiate che se non fossero ancora passare le 19:30 forse potreste anche riuscire a piazzare una o due scommesse!