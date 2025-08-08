Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 8 agosto 2025, i jackpot e premi milionari

È arrivata anche oggi – venerdì 8 agosto 2025 – l’ora della fortuna, con la Dea Bendata che dopo aver scelto i numeri vincenti per Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto sta già iniziando a distribuire i suoi ricchissimi premi ai tanti che sono riusciti – con un ovvio colpo di fortuna – a indovinare una parte; mentre gli “sconfitti” potranno sempre tentare con i concorsi che si terranno nelle prossime giornate!

Dal conto nostro, ovviamente vi auguriamo di riuscire a esaudire tutti i vostri desideri economici già in questa serata e per scoprire se ci siete riusciti, tutto ciò che dovrete fare è controllare – poche righe più in basso – i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

SuperEnalotto — Concorso n. 126 del 08/08/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar 78 – 79 – 53 – 34 – 8 – 38 58 37

10eLotto — Concorso n. 126 del 08/08/2025 Numeri Numero Oro Doppio Oro Extra 07 – 08 – 09 – 10 – 15 – 25 – 26 – 33 – 36 – 37 – 51 – 53 – 56 – 59 – 63 – 72 – 84 – 86 – 87 – 90 90 90 – 36 05 – 06 – 27 – 28 – 32 – 35 – 41 – 48 – 60 – 65 – 67 – 77 – 81 – 82 – 88

Lotto — Estrazioni n. 126 del 08/08/2025 Ruota Numeri Bari 90 – 36 – 15 – 60 – 32 Cagliari 59 – 07 – 56 – 33 – 06 Firenze 72 – 37 – 25 – 10 – 18 Genova 08 – 87 – 41 – 48 – 71 Milano 86 – 33 – 82 – 27 – 34 Napoli 86 – 09 – 60 – 05 – 57 Palermo 53 – 63 – 81 – 88 – 13 Roma 56 – 51 – 65 – 35 – 90 Torino 10 – 84 – 77 – 28 – 18 Venezia 26 – 33 – 67 – 35 – 81 Nazionale 07 – 54 – 46 – 08 – 34

Simbolotto — 08/08/2025 Simbolo Numero Piano 37 Ombrello 28 Caffè 42 Mela 2 Elmo 26

EuroJackpot — Concorso n. 64 del 08/08/2025 Combinazione Vincente Euronumeri 23 – 16 – 7 – 42 – 41 1 – 4

Saranno nuovamente tantissimi – da un lato – i numeri vincenti che verranno sorteggiati questa sera e – dall’altro lato – le opportunità di aggiudicarsi un premio che potrebbero attendere qualcuno tra voi carissimi lettori grazie alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che inizieranno esattamente allo scoccare delle ore 20; con una durata stimata di circa un’oretta e cinque differenti dirette che seguiremo noi per tutti voi che state leggendo queste righe!

Proprio a livello di opportunità, vi ricordiamo che se Lotto, 10elotto e Simbolotto non hanno particolari promesse a livello di premio, con bottini fortemente dipendenti dal numero di vincitori complessivi e (naturalmente) dalla quantità di numeri o simboli che indovinerete; dall’altro il Superenalotto e l’Eurojackpot oggi hanno in palio premi massimi – ovvero, naturalmente, i jackpot – dagli incredibili valori di 35,7 e 36 milioni di euro!

Augurandovi di riuscire a centrarli, vi ricordiamo che per portarveli concretamente a casa dovrete – da un lato – possedere un conto corrente e – dall’altro – conservare la schedina fino al momento dell’effettiva riscossione: muniti anche di un documento, vi basterà recarvi in una filiale della banca Intesa Sanpaolo e lì, nell’altro di qualche minuto – ma con un’attesa di circa un mese -, il premio milionario vi verrà accreditato direttamente sul conto che avete indicato!