Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 8 agosto 2025, i jackpot e premi milionari
È arrivata anche oggi – venerdì 8 agosto 2025 – l’ora della fortuna, con la Dea Bendata che dopo aver scelto i numeri vincenti per Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto sta già iniziando a distribuire i suoi ricchissimi premi ai tanti che sono riusciti – con un ovvio colpo di fortuna – a indovinare una parte; mentre gli “sconfitti” potranno sempre tentare con i concorsi che si terranno nelle prossime giornate!
Dal conto nostro, ovviamente vi auguriamo di riuscire a esaudire tutti i vostri desideri economici già in questa serata e per scoprire se ci siete riusciti, tutto ciò che dovrete fare è controllare – poche righe più in basso – i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!
|Combinazione Vincente
|Numero Jolly
|SuperStar
|78 – 79 – 53 – 34 – 8 – 38
|58
|37
|Numeri
|Numero Oro
|Doppio Oro
|Extra
|07 – 08 – 09 – 10 – 15 – 25 – 26 – 33 – 36 – 37 – 51 – 53 – 56 – 59 – 63 – 72 – 84 – 86 – 87 – 90
|90
|90 – 36
|05 – 06 – 27 – 28 – 32 – 35 – 41 – 48 – 60 – 65 – 67 – 77 – 81 – 82 – 88
|Ruota
|Numeri
|Bari
|90 – 36 – 15 – 60 – 32
|Cagliari
|59 – 07 – 56 – 33 – 06
|Firenze
|72 – 37 – 25 – 10 – 18
|Genova
|08 – 87 – 41 – 48 – 71
|Milano
|86 – 33 – 82 – 27 – 34
|Napoli
|86 – 09 – 60 – 05 – 57
|Palermo
|53 – 63 – 81 – 88 – 13
|Roma
|56 – 51 – 65 – 35 – 90
|Torino
|10 – 84 – 77 – 28 – 18
|Venezia
|26 – 33 – 67 – 35 – 81
|Nazionale
|07 – 54 – 46 – 08 – 34
|Simbolo
|Numero
|Piano
|37
|Ombrello
|28
|Caffè
|42
|Mela
|2
|Elmo
|26
|Combinazione Vincente
|Euronumeri
|23 – 16 – 7 – 42 – 41
|1 – 4
Saranno nuovamente tantissimi – da un lato – i numeri vincenti che verranno sorteggiati questa sera e – dall’altro lato – le opportunità di aggiudicarsi un premio che potrebbero attendere qualcuno tra voi carissimi lettori grazie alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che inizieranno esattamente allo scoccare delle ore 20; con una durata stimata di circa un’oretta e cinque differenti dirette che seguiremo noi per tutti voi che state leggendo queste righe!
Proprio a livello di opportunità, vi ricordiamo che se Lotto, 10elotto e Simbolotto non hanno particolari promesse a livello di premio, con bottini fortemente dipendenti dal numero di vincitori complessivi e (naturalmente) dalla quantità di numeri o simboli che indovinerete; dall’altro il Superenalotto e l’Eurojackpot oggi hanno in palio premi massimi – ovvero, naturalmente, i jackpot – dagli incredibili valori di 35,7 e 36 milioni di euro!
Augurandovi di riuscire a centrarli, vi ricordiamo che per portarveli concretamente a casa dovrete – da un lato – possedere un conto corrente e – dall’altro – conservare la schedina fino al momento dell’effettiva riscossione: muniti anche di un documento, vi basterà recarvi in una filiale della banca Intesa Sanpaolo e lì, nell’altro di qualche minuto – ma con un’attesa di circa un mese -, il premio milionario vi verrà accreditato direttamente sul conto che avete indicato!