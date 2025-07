Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 1 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

È il pool completo di milionari concorsi a premi ad accoglierci in questa giornata di martedì 1 luglio 2025 dando il via a un nuovissimo mese nel quale speriamo di poter vedere incoronati tantissimi nuovi vincitori grazie proprio ai numerosi appuntamento con Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che ci attendono all’orizzonte dei prossimi 30 giorni e che (ovviamente!) continueranno a farci incessantemente compagnia per tutti gli altri mesi dell’anno con la consueta ripartizione di concorsi settimanali.

Infatti, ci teniamo sempre a ricordarvi che oltre all’appuntamento di oggi il Lotto, il Superenalotto, il 10eLotto e il Simbolotto torneranno poi ancora una volta con nuovissime estrazioni nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato (sia in questa, che nelle prossime settimane!); mentre resta sempre un pochino più sfuggente l’Eurojackpot che ogni settimana organizza solamente due differenti concorsi: il primo, naturalmente, è quello odierno che si tiene tutti i martedì; mentre il prossimo è previsto per la sola giornata di venerdì.

Tra tutti i concorsi che ci attendono oggi, vi ricordiamo che solamente il Superenalotto e l’Eurojackpot prevedono i consueti jackpot tra i tantissimi premi in palio, arrivati a valere in questo martedì 1 luglio 2025 la bellezza – rispettivamente – di 20 e 32 milioni di euro; mentre dal conto loro il Lotto, il 10eLotto e (ancora di più) il Simbolotto vantano probabilità di vincita ben superiori, a fronte – purtroppo – di premi nettamente minori e raramente milionari.

Superenalotto – Estrazione n. 104 del 01/07/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto – Estrazione n. 104 del 01/07/2025 Numeri principali Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto – Estrazione n. 104 del 01/07/2025 Ruota Numeri BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Simbolotto – Estrazione del 01/07/2025 Simbolo Numero