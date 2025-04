Ad aprire la Settimana Santa – e questo nuovissimo appuntamento con le varie estrazioni che quasi quotidianamente ci permettono di provare a vincere uno dei loro ricchissimi premi – ci saranno tutti i più apprezzati e partecipati concorsi tra gli italianissimi Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto e l’immancabile (ma protagonista di soli due sorteggi settimanali, a differenza degli altri che ne vantano ben quattro!) Eurojackpot: il pool di possibili premi – insomma – è veramente ampio ed interessante, a partire da quei due jackpot milionari che caratterizzano il Superenalotto e l’Eurojackpot che oggi valgono rispettivamente ben 19,7 milioni e 54 milioni di euro!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 15 Aprile 2025

Visto che proprio i premi sono la parte più interessante dei vari concorsi – che si tratti di Superenalotto, Eurojackpot, Lotto, 10eLotto o anche il più contenuto Simbolotto -, oggi aspettando l’estrazione vogliamo ricordare a tutti voi carissimi lettori come potrete fare per portarveli a casa: in ognuno di questi casi (e in realtà anche in tutti gli altri se si parla di concorsi Sisal) potrete infatti tranquillamente recarvi nella stessa ricevitoria in cui avete compilato le schedine che tenete tra le mani, salvo il caso in cui singolarmente i premi abbiamo superato i 10.500 euro che vi costringeranno – portando schedina e documenti – a prendere appuntamento in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi che si trova a Roma!

Superenalotto n. 60 del 15/04/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto n. 60 del 15/04/2025

Numeri Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto n. 60 del 15/04/2025

Ruota Numeri BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Simbolotto

Simboli

EuroJackpot n. 31 del 15/04/2025