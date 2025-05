Sono anche oggi due i jackpot milionari che potrebbero attendervi all’orizzonte di questa sempre attesissima serata di estrazioni e concorsi, in palio – come sempre accade – nel Superenalotto e nell’Eurojackpot, accompagnati anche dagli interessanti (e che mai andrebbero trascurati!) tantissimi premi in palio tra Lotto, 10eLotto e Simbolotto: tutti e cinque i concorsi, questa sera, si ritaglieranno il loro piccolo spazietto nelle sale estrattive Sisal per l’annuncio dei numeri vincenti, dandoci la possibilità unica di provare a portare a casa altrettanti differenti premi decisamente ricchi; mentre, visto che li abbiamo nominati – mettendo un attimino da parte Lotto, 10eLotto e Simbolotto – vale certamente la pena precisare che il jackpot del Superenalotto vale 34,6 milioni e quello dell’Eurojackpot altri 27 milioni!

Nel caso potesse esservi utile, vi ricordiamo che per partecipare a uno qualsiasi tra i concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto (oppure ovviamente anche a tutti e cinque!) dovrete piazzare le vostre scommesse entro il limite massimo delle ore 19:30, oltre le quali si chiuderanno le possibilità di giocare; mentre l’annuncio di tutti i tantissimi numeri vincenti è atteso a partire dalle ore 20:00, con i cinque concorsi che in contemporanea annunceranno le cifre fortunate di oggi, per una manciata scarsa di minuti di durata.

