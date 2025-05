Se siete finiti in questo orario, proprio tra queste righe, sapete benissimo che da pochi minuti si sono tenute le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, con una vagonata di numeri vincenti e cinque simpatici simboli pronti a un confronto con le vostre schedine che potrebbe farvi vincere qualche incredibile premio, o addirittura uno dei due jackpot milionari sempre ricercatissimi!

Ricordandovi che, per un confronto (sempre consigliato a scanso di equivoci) tra le combinazioni vincenti che riportiamo qui sotto e quelle effettive, potete rivolgervi ai singoli siti ufficiali dei vari concorsi ai quali avete partecipato; vi lasciamo un sentito buona fortuna e vi invitiamo a scorrere in basso per scoprire i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto n. 84 – 27/05/2025 Combinazione Vincente 40 – 75 – 53 – 35 – 10 – 7 Numero Jolly 60 SuperStar 33

10eLotto n. 84 – 27/05/2025 Numeri Estratti 04 – 10 – 14 – 15 – 18 – 19 – 24 – 30 – 31 – 33 – 35 – 41 – 55 – 57 – 61 – 64 – 69 – 83 – 86 – 87 Numero Oro 15 Doppio Oro 15 – 61 Extra 02 – 08 – 17 – 22 – 25 – 27 – 29 – 34 – 49 – 53 – 56 – 78 – 79 – 80 – 89

Lotto n. 84 – 27/05/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 15 – 61 – 19 – 34 – 80 CAGLIARI 69 – 10 – 33 – 22 – 25 FIRENZE 18 – 55 – 30 – 29 – 78 GENOVA 64 – 18 – 35 – 56 – 57 MILANO 41 – 86 – 61 – 17 – 89 NAPOLI 87 – 31 – 27 – 57 – 16 PALERMO 31 – 69 – 53 – 64 – 14 ROMA 14 – 24 – 02 – 08 – 29 TORINO 83 – 04 – 79 – 49 – 27 VENEZIA 19 – 57 – 53 – 10 – 33 NAZIONALE 14 – 68 – 86 – 56 – 58

Simbolotto – 27/05/2025 Simboli Caffè (42), Maiale (4), Prigione (44), Testa (34), Vaso (7)

EuroJackpot n. 43 – 27/05/2025 Combinazione Vincente 6 – 9 – 17 – 25 – 41 Euronumeri 4 – 10

Entriamo da oggi a pienissimo titolo in una nuova settimana ricchissima di appuntamenti con la fortuna, con il martedì che – come sempre da diversi anni a questa parte – ci regala un’incredibile accoglienza con ben cinque differenti estrazioni, tutte potenzialmente milionarie: il riferimento (ovviamente!) è al consueto poker composto da Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto, accompagnati eccezionalmente oggi – e poi nuovamente venerdì – dall’Eurojackpot; mentre l’orario che tutti voi, carissimi cercatori di fortuna, dovete tenere a mente è quello delle 20 in punto di questa sera, con i numeri vincenti che verranno estratti e annunciati tutti in contemporanea proprio a partire da quel momento!

Se voleste partecipare a uno qualsiasi (od ovviamente anche a tutti, a vostra completa discrezione!) dei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, ricordatevi sempre che dovrete correre in una qualsiasi ricevitoria Sisal o agenzia di scommesse entro il limite delle ore 19:30, con i numeri che ritenete possano essere fortunati già pronti per finire nelle varie schedine; il tutto tenendo anche a mente che, se Lotto, Superenalotto, Eurojackpot e 10eLotto sono giochi completamente indipendenti l’uno dall’altro, il Simbolotto richiederà un’obbligatoria scommessa iniziale sulla ruota lottifera di Milano, garantendovi così automaticamente, e con una singola scommessa, la possibilità di partecipare ad entrambe le estrazioni!