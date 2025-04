Se siete capitati tra queste righe sarete certamente alla ricerca dei numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto e la buona notizia – naturalmente – è che sono già stati estratti e che tra pochissime righe potrete scoprirli assieme a noi e conoscere l’eventuale valore del premio che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi con una cospicua dose di fortuna: occhi puntati – come sempre – sui jackpot milionari, ma senza mai ignorare neppure i tantissimi altri premi in palio!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 29 Aprile 2025

Prima di procedere vi vogliamo giusto al volo esortare a dare sempre una seconda controllata ai numeri rivolgendovi anche ai siti ufficiali dei vari concorsi oppure – più comodamente – a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli; mentre ora seguiteci alla scoperta di tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 29 Aprile 2025

Superenalotto – Estrazione n.68 del 29/04/2025 Combinazione Vincente 60 – 31 – 20 – 39 – 59 – 82 Numero Jolly 57 SuperStar 10

10eLotto – Estrazione n.68 del 29/04/2025 Numeri Estratti 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 21 – 26 – 27 – 30 – 32 – 37 – 41 – 56 – 62 – 64 – 66 – 74 – 76 – 80 Numero Oro 3 Doppio Oro 3 – 7 Extra 05 – 11 – 13 – 18 – 33 – 34 – 39 – 44 – 48 – 51 – 53 – 65 – 70 – 75 – 88

Lotto – Estrazione n.68 del 29/04/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 03 – 07 – 32 – 05 – 33 Cagliari 66 – 62 – 27 – 39 – 26 Firenze 07 – 41 – 70 – 75 – 53 Genova 10 – 26 – 64 – 44 – 74 Milano 30 – 76 – 66 – 51 – 65 Napoli 56 – 80 – 34 – 11 – 29 Palermo 74 – 37 – 48 – 13 – 38 Roma 02 – 21 – 18 – 51 – 68 Torino 64 – 06 – 32 – 88 – 54 Venezia 66 – 01 – 11 – 74 – 54 Nazionale 65 – 63 – 50 – 55 – 33

Simbolotto – Estrazione n.68 del 29/04/2025 Simboli Rondine (45), Fagioli (10), Soldato (12), Pizza (24), Quadro (40)

EuroJackpot – Estrazione n.35 del 29/04/2025 Combinazione Vincente 34 – 21 – 30 – 27 – 17 Euronumeri 8 – 11

Proprio oggi – martedì 29 aprile 2025 – è il giorno (speriamo!) più ricco della settimana con tutti i concorsi tra Lotto, 10eLotto, Simbolotto e i milionari Eurojackpot e Superenalotto che ci attendono al varco delle ore 20:00 per renderci partecipi delle loro sempre ricchissime estrazioni dopo le quali potreste – ovviamente con la giusta e necessaria dose di fortuna – scoprire di esservi aggiudicati uno dei veramente tantissimi premi in palio: tra questi sicuramente sono il Superenalotto e l’Eurojackpot a catturare maggiormente l’attenzione – naturalmente con i loro jackpot oggi pari a 25,6 e 98 milioni di euro -; ma d’altra parte vincere qualcosa nel Lotto, nel 10eLotto e nel Simbolotto è (per così dire) più semplice e certamente altrettanto gratificante!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Estrazioni di oggi, Lunedì 28 Aprile 2025: numeri vincenti!

Dato che sarete sicuramente tutti impazienti di scoprire i numeri vincenti vi ricordiamo che potrete trovarli tutti raccolti e riassunti in questo stesso articolo, ma prima di lasciarvi alla vostra caccia ai premi (che non inizierà prima delle già citate ore 20:00) vi ricordiamo anche che giovedì prossimo – il primo maggio – Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto saranno in pausa per la Festa dei lavoratori; mentre la buona notizia è che torneranno poi in grandissimo stile il successivo venerdì accompagnati – come di consueto – anche dall’Eurojackpot, recuperando l’appuntamento del Primo maggio il prossimo lunedì!