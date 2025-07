Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 29 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

Alle ore 20 ci siamo collegati alla consueta diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto e ora – circa un’oretta dopo – possiamo tornare qui con tutti i numeri vincenti che ci siamo appuntati nel frattempo per permettere a voi carissimi lettori di recuperare comodamente e rapidamente tutte le combinazioni senza che dobbiamo dimenarvi tra numerosi siti diversi, spesso e volentieri confusionari!

Come da nostra consolidata abitudine – alla quale teniamo particolarmente – vi invitiamo innanzitutto a porre sempre la massima attenzione possibile per evitare distrazioni ed errori; mentre ora se scorrete più in basso trovate in ordine tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 120 del 29/07/2025 Combinazione Vincente 60 31 13 65 27 75 Numero Jolly 39 Superstar 69

Estrazione 10eLotto n° 120 del 29/07/2025 Numeri Estratti 13 16 28 35 36 40 43 44 45 50 52 53 56 57 63 70 72 73 75 83 Numero Oro 83 Doppio Oro 83 – 52 Extra 01 – 09 – 10 – 23 – 27 – 32 – 34 – 41 – 47 – 48 – 58 – 66 – 74 – 85 – 87

Estrazioni del Lotto n° 120 del 29/07/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 83-52-44-45-01 CAGLIARI 28-75-63-09-44 FIRENZE 73-36-45-35-87 GENOVA 43-72-13-34-85 MILANO 36-52-50-41-10 NAPOLI 73-16-23-27-48 PALERMO 70-53-74-58-48 ROMA 57-40-45-47-32 TORINO 70-13-85-75-69 VENEZIA 56-35-72-66-20 NAZIONALE 81-25-45-54-32

Simbolotto Simbolo Numero Gatta 3 Uccello 35 Nacchere 36 Naso 16 Ombrello 28

EuroJackpot n.61 del 29/07/2025 Combinazione Vincente 43 49 20 21 38 Euronumeri 11 6

Non può mancare neppure oggi l’appuntamento attesissimo, partecipatissimo e sempre ricchissimo con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che tra i loro tantissimi numeri sicuramente sapranno riservare una qualche ottima sorpresa a buona parte di voi carissimi lettori che avete già compilato le vostre schedine e che siamo certi siate con le dita incrociate in attesa di scoprire se la Dea Bendata vi ha fatto una qualche grazia!

Ovviamente per dire chiusa la vostra attesa e scoprire se effettivamente siete riusciti a diventare milionari o anche “solo” un pochino più ricchi grazie a Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto dovrete aspettare innanzitutto le ore 20: proprio in quel momento i concorsi, infatti, faranno la loro apparizione nella sala Belli di Roma che è il luogo in cui storicamente si tengono sempre i sorteggi!

D’altra parte, è anche vero che per vedere completato questo articolo (per così dire) “riepilogativo” di tutti e cinque i concorsi – lo ripetiamo: Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto – le 20 non saranno sufficienti e vi servirà aspettare ancora almeno un’oretta affinché si concluda il lunghissimo viaggio tra le ruote lottifere; mentre nel frattempo potreste dare un’occhiata agli articoli singolarmente dedicati ai vari concorsi per qualche piccoli “spoiler” sui numeri di oggi!