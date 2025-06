Si è aperto da pochissimo un nuovissimo mese che proprio nella giornata di oggi – ovviamente martedì 3 giugno 2025 – ci permetterà di scoprire le prime combinazioni (per così dire) “estive” di numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto, dell’Eurojackpot, del 10eLotto e del Simbolotto, tutti protagonisti di cinque differenti ed interessantissimi concorsi, al termine dei quali – con la consueta immancabile botta di fortuna – potreste letteralmente riscoprirvi milionari: tante, insomma, le estrazioni che ci attendono in questa serata, con le uniche due certezze che – da un lato – vertono sul fatto che tutti i sorteggi si terranno alle ore 20 in punto in contemporanea e che noi – dall’altro lato – vi riporteremo proprio in questo articolo tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Ovviamente resta anche sempre fermo il punto che, per partecipare a uno qualsiasi (o anche a tutti) dei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, dovrete compilare e validare le vostre schedine entro il limite ultimo delle ore 19:30, oltre le quali si aprirà l’attesa per le estrazioni: ovviamente, il modo più comodo per giocare è quello che prevede di compilare le schedine direttamente in una ricevitoria fisica; ma, dato che non potete prevedere eventuali code o ritardi nel piazzare le vostre giocate, potrebbe rivelarsi migliore la scelta di giocare direttamente online nell’arco di pochissimi minuti!

Estrazione Superenalotto n. 88 del 03/06/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

Estrazione 10eLotto n. 88 del 03/06/2025

Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra

Estrazioni Lotto n. 88 del 03/06/2025

Ruota Numeri Estratti BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Simbolotto – 03/06/2025 Simboli