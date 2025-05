È il momento di scoprire finalmente tutti assieme i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto da poco protagonisti di tutti i loro numeroissimi (e talvolta ricchissimi, cosa che speriamo capiti questa sera a beneficio di qualcuno tra voi carissimi lettori!) sorteggi e pronti a fare irruzione nelle nostre case per portarci in dono i ricercatissimi premi che potremmo essere riusciti ad aggiudicarci!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 6 Maggio 2025

Dato che la posta in gioco è altissima e sarete tutti impazienti di scoprirla, vi vogliamo giusto augurare al volo un sentitissimo buona fortuna e senza altri ritardi vi lasciamo subito ai numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto di oggi!

Estrazione Superenalotto n. 72 del 06/05/2025

Combinazione Vincente 88 – 58 – 63 – 51 – 2 – 35 Numero Jolly 8 SuperStar 51

Estrazione 10eLotto n. 72 del 06/05/2025

Numeri Estratti 06 – 12 – 16 – 19 – 20 – 40 – 41 – 44 – 46 – 47 – 53 – 54 – 71 – 72 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 88 Numero Oro 6 Doppio Oro 6 – 44 Numeri Extra 01 – 02 – 07 – 11 – 26 – 35 – 39 – 42 – 55 – 56 – 57 – 59 – 69 – 74 – 75

Estrazione del Lotto n. 72 del 06/05/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 06 – 44 – 88 – 74 – 39 Cagliari 72 – 46 – 55 – 69 – 07 Firenze 84 – 82 – 56 – 39 – 05 Genova 77 – 53 – 57 – 42 – 49 Milano 40 – 71 – 11 – 02 – 64 Napoli 12 – 78 – 75 – 59 – 38 Palermo 16 – 47 – 26 – 56 – 05 Roma 20 – 19 – 55 – 01 – 72 Torino 54 – 83 – 78 – 71 – 41 Venezia 71 – 41 – 55 – 35 – 63 Nazionale 46 – 52 – 67 – 78 – 59

Simbolotto

Simboli Estratti Testa (34), Lupo (21), Vaso (7), Naso (16), Italia (1)

Estrazione EuroJackpot n. 37 del 06/05/2025

Combinazione Vincente 49 – 46 – 21 – 22 – 1 Euronumeri 10 – 9

È arrivato il momento di raccoglierci tutti assieme in un nuovissimi articolo nel quale raccoglieremo – ovviamente non prima delle ore 20:00 in cui si terranno le consuete estrazioni giornaliere – tutti i numeri vincenti estratti questa sera in occasione dei nuovi concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, oggi protagonisti assoluti delle sale estrattive Sisal e prontissimi a donare tutti i loro ricchissimi bottini a tutti i giocatori che saranno stati abbastanza fortunati da piazzare una scommessa ‘giusta’; il tutto fermo restando che oltre a Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto tra pochissimo (precisamente alle 20:30) ci sarà anche la seconda estrazione odierna del Million Day!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 6 Maggio 2025

Dato che manca sempre meno al momento in cui la Dea Bendata ci annuncerà tutta la lunghissima sfilza di numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto ci teniamo a ricordarvi giusto al volo che ad attendervi all’orizzonte potrebbero esserci – oltre ovviamente a tutti gli altri premi – anche due fantastici jackpot: il primo (ovviamente nel Superenalotto) vale ben 28,5 milioni e il secondo (questo naturalmente nell’Eurojackpot) 120 milioni e per portarveli a casa dovrete indovinare rispettivamente 6 e 5+2 numeri!