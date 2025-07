Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 8 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

Siamo prontissimi ad addentrarci in questo nuovissimo appuntamento con Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che speriamo possa rivelarsi per qualcuno tra voi (od ovviamente anche per tutti, per quanto sia improbabile) un’occasione unica per sistemare per sempre tutte quelle preoccupazioni economiche che – purtroppo – tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita!

Dato che la serata è ormai inoltrata e non vogliamo trattenervi troppo a lungo dalla scoperta del premio che potrebbe spettarvi, vi inviamo sempre alla dovuta attenzione e vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, con i nostri auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 108 del 08/07/2025

Combinazione Vincente 61 – 1 – 73 – 40 – 33 – 64 Numero Jolly 15 SuperStar 48

Estrazione 10eLotto n° 108 del 08/07/2025

Numeri Estratti 05-12-13-15-24-25-29-31-48-52-54-56-60-64-66-73-79-82-83-84 Numero Oro 29 Doppio Oro 29-56 Extra 08-16-39-43-46-47-53-55-63-70-71-76-81-86-90

Estrazioni del Lotto n° 108 del 08/07/2025

Ruota Numeri BARI 29-56-53-47-86 CAGLIARI 31-25-53-71-76 FIRENZE 24-12-70-90-16 GENOVA 84-79-48-81-51 MILANO 54-73-46-53-64 NAPOLI 64-48-73-81-47 PALERMO 05-60-43-63-33 ROMA 15-82-55-13-68 TORINO 83-13-39-53-74 VENEZIA 52-66-24-08-41 NAZIONALE 76-14-90-09-12

Simbolotto

Elica (33), Scala (27), Festa (20), Baule (14), Topi (11)

EuroJackpot n. 55 del 08/07/2025

Combinazione Vincente 43 – 21 – 29 – 27 – 34 Euronumeri 6 – 10

Come certamente saprete, in questa giornata di martedì 8 luglio 2025 la Dea Bendata ci regalerà la bellezza di cinque differenti opportunità per provare a portarci a casa un ricchissimo bottino con i concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che ci intratterranno puntualissimi dallo scoccare delle ore 20 per circa un’ora complessiva; il tutto, naturalmente, con la conclusione che potrebbe rendere i vostri portafogli ben più “gonfi” di quanto non lo siano già in questo momento!

Come sempre vi ricordiamo in questi nostri appuntamenti dedicati ai vari concorsi, la vostra attenzione dovrebbe fissarsi soprattutto sui sorteggi del Superenalotto e dell’Eurojackpot, che tra i cinque protagonisti di oggi sono quelli ad avere il premio più alto, in entrambi i casi chiamato jackpot: se nel primo, infatti, indovinando tutti e 6 i numeri vincenti vi aggiudicherete ben 22,9 milioni di euro; nel secondo caso centrare l’intera combinazione da 5+2 numeri vi farà vincere addirittura 50 fantastici milioni!

D’altra parte, però, è anche doveroso precisare che in entrambi i casi di cui abbiamo appena parlato, le opportunità saranno (ovviamente) infinitesimali ed è qui che entra in gioco il trio Lotto, Simbolotto e 10eLotto: questi tre, infatti, possono arrivare – anche se nella loro storia non è mai capitato – fino a “soli” 6 milioni, ma con tantissimi altri bottini decisamente interessanti nel caso in cui indoviniate solo una parte dei numeri estratti!