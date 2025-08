Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 1 agosto 2025, i jackpot e premi milionari

È (per fortuna!) di nuovo venerdì, giornata che oltre a chiudere definitivamente la settimana lavorativa per moltissimi tra voi cari lettori, rappresenta anche il momento migliore per provare a diventare milionari: proprio oggi, infatti, torneranno i due jackpot di Superenalotto ed Eurojackpot che si accompagneranno anche al Lotto, al 10eLotto e al Simbolotto; con tutte le estrazioni che si apriranno esattamente allo scoccare delle ore 20, come da abitudine ormai diventata una vera e propria tradizione!

Naturalmente visto che l’ultimo dei vostri pensieri del venerdì è quello di mettervi a seguire le dirette delle estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, a farlo ci penseremo noi con l’ovvio obbiettivo di segnarci tutti i numeri estratti e di riportarveli tra queste righe che state leggendo, oltre che negli articoli singoli che abbiamo dedicato a ognuno dei concorsi e che aggiorneremo ancor più tempestivamente!

Prima di salutarci e darvi appuntamento alle 21 circa per i numeri di oggi, vogliamo anche ricordarvi che in caso di vincita nei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto potrete riscattare il premio in modi del tutto identici: nella maggior parte di casi dovrete solamente tornare (ovviamente domani o lunedì) nella ricevitoria che vi ha fatto compilare la schedina; oppure per tutti coloro che supereranno i 10.500 euro sarà importante andare in una filiale della banca Intesa Sanpaolo, o all’ufficio premi Sisal di Roma!

Superenalotto n. 122 del 01/08/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

10eLotto n. 122 del 01/08/2025 Numeri Estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n. 122 del 01/08/2025 Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –

Simbolotto

Simbolotto del 01/08/2025 Simboli –