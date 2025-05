Il venerdì, da parecchi mesi a questa parte, è uno dei giorni (potenzialmente) più ricchi della settimana, dato che alle ore 20 in punto si terranno puntualissimi la bellezza di cinque differenti concorsi, partendo dal classico e apprezzatissimo trio composto da Lotto, 10eLotto e Simbolotto ed arrivando fino ai ricchissimi – addirittura milionari, grazie ai loro ambitissimi jackpot – Superenalotto ed Eurojackpot: cinque appuntamenti a dir poco imperdibili, visto che con una spesa di pochissimi euro potreste riuscire ad aggiudicarvi dei premi che potrebbero letteralmente cambiarvi la vita; il tutto, fermo restando ovviamente che in mezzo, tra voi e i premi di Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto ed Eurojackpot, si deve piazzare una decisamente grossa botta di fortuna!

In ogni caso, se volete provare a salire sul carro dei vincitori (tantissimi in ognuno di questi appuntamenti settimanali), tenete sempre a mente che, per partecipare alle estrazioni di Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto ed Eurojackpot, dovrete necessariamente arrivare con almeno mezz’ora di anticipo rispetto all’orario del sorteggio: come accennavamo prima, l’estrazione sarà alle ore 20:00, quindi il limite ultimo per giocare – indipendentemente che sia online o nelle ricevitorie fisiche – è fissato alle 19:30, oltre le quali vi toccherà aspettare fino al sorteggio di domani o del prossimo martedì.

Superenalotto – Estrazione n. 78 del 16/05/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto – Estrazione n. 78 del 16/05/2025 Numeri Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto – Estrazione n. 78 del 16/05/2025 Ruota Numeri Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

Simbolotto – 16/05/2025 Numero Simbolo

Estrazione Eurojackpot n. 40 del 16/05/2025