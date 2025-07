Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 18 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

Da pochissimi minuti si è chiuso il lunghissimo viaggio di oggi tra i numeri vincenti dei vari sorteggi che ci hanno permesso di scoprire i numeri vincenti dei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto (in quest’ultimo caso, non numeri ma simboli!) e ora spetta a voi – carissimi lettori – fare la vostra parte, mettendo mano alle schedine per controllare e scoprire se siete riusciti a diventare milionari!

Invitandovi alla consueta – e sempre necessaria – prudenza, noi de ilSussidiario.net vogliamo solamente più augurarvi buona fortuna per poi invitarvi a scorrere più in basso per scoprire tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 114 del 18/07/2025 Combinazione Vincente 88 – 50 – 75 – 20 – 70 – 37 Numero Jolly 46 SuperStar 16

Estrazione 10eLotto n° 114 del 18/7/2025 Numeri Estratti 01 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 26 – 27 – 31 – 33 – 38 – 40 – 48 – 51 – 62 – 71 – 76 – 83 – 87 – 89 Numero Oro 48 Doppio Oro 48 – 38 Extra 06 – 11 – 12 – 13 – 23 – 24 – 36 – 64 – 75 – 77 – 78 – 79 – 82 – 86 – 90

Estrazioni del Lotto n° 114 del 18/7/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 48 – 38 – 01 – 78 – 24 CAGLIARI 87 – 33 – 22 – 13 – 19 FIRENZE 14 – 27 – 71 – 11 – 50 GENOVA 40 – 14 – 77 – 76 – 17 MILANO 26 – 17 – 90 – 64 – 69 NAPOLI 40 – 89 – 06 – 23 – 84 PALERMO 62 – 51 – 36 – 86 – 26 ROMA 76 – 33 – 75 – 83 – 47 TORINO 83 – 19 – 82 – 79 – 89 VENEZIA 20 – 31 – 13 – 12 – 87 NAZIONALE 74 – 29 – 28 – 32 – 07

Simbolotto Simboli Forbici (39), Cerino (18), Scala (27), Ombrello (28), Festa (20)

EuroJackpot n.58 del 18/07/2025 Combinazione Vincente 39 – 25 – 21 – 12 – 10 Euronumeri 4 – 2

Ci avviciniamo sempre di più al momento della verità in cui potremo – o meglio, potrete, carissimi lettori – scoprire se grazie agli appuntamenti odierni con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto siamo riusciti ad accaparrarci uno dei loro tantissimi premi in palio: cifre che, specialmente in alcuni casi, sono veramente da capogiro e che potrebbero lasciarvi letteralmente senza parole; oltre a permettervi di risolvere una qualche spinosa questione economica che vi infastidisce da tempo!

In particolare, da capogiro – come dicevamo poco fa – sono le incredibili cifre in palio nel Superenalotto e nell’Eurojackpot dato che tra tutti e cinque i concorsi di oggi sono gli unici ad avere dei veri e propri jackpot in attesa di qualcuno di abbastanza fortunato da aggiudicarseli, molto simili tra loro e altrettanto ricchi: nel primo caso, infatti, si parla di 27,2 milioni di euro che nel secondo salgono addirittura a 85 milioni; grazie ai quali potrete tranquillamente dirvi milionari a tutti gli effetti!

D’altra parte, è sempre anche importante considerare che pur non promettendo alcun tipo di jackpot milionario, i concorsi di Lotto, 10eLotto e Simbolotto hanno degli interessantissimi pregi dalla loro parte: innanzitutto, in ognuno di loro è molto più semplice riuscire a centrare almeno una minima parte dei numeri vincenti, collegati – ovviamente – a premi piuttosto interessanti; mentre non sono neppure rari i casi in cui anche loro sono arrivati a cifre (quasi) milionarie!

