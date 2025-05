Arrivati in procinto di chiudere questa giornata di venerdì 2 maggio 2025 possiamo – finalmente – iniziare a pensare a tutti i numeri vincenti che tra Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto stanno per essere estratti ed annunciati diventando – almeno, per i più fortunati tra voi carissimi lettori – dei potenziali premi che potreste scoprire di essere riusciti a portarvi a casa: come ben saprete se siete soliti misurarvi con la Dea Bendata, tutte le estrazioni si terranno puntualissime alle ore 20:00 in contemporanea e dato che sarà impossibile per voi seguire al contempo Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, per rendervi tutto più semplice, comodo ed immediato raccoglieremo qui l’esito di ognuno dei sorteggi!

Visto che alcuni tra voi potrebbero esserci rimasti male – addirittura confusi – che nella giornata di ieri non ci sono stati i consueti concorsi, restando in attesa dei numeri di oggi vogliamo ricordarvi che la ragione è (ovviamente) legata alla Festa dei Lavoratori che ha permesso alla Dea Bendata di fare pausa: come sempre accade in questi casi, le estrazioni non sono andate completamente perse ma si ripeteranno tutte nella giornata di lunedì prossimo; fermo restando al contempo che domani ci sarà un nuovo sorteggio di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto e che l’Eurojackpot tornerà solamente martedì prossimo dato che non ha nessun recupero da fare.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 2 maggio 2025

