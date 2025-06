Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 20giugno 2025, i jackpot e premi milionari

Abbiamo da pochissimi minuti potuto finalmente seguire l’estrazione di tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto e finalmente si è conclusa l’attesa per sapere quanto potreste esservi aggiudicati grazie alle vostre scommesse, con tantissimi – talvolta addirittura milionari – premi che aspettano solamente qualcuno che sia stato effettivamente in grado di portarseli a casa!

Dato che i concorsi di questa sera sono veramente tantissimi, il nostro invito per voi lettori è a procedere con la massima calma possibile nei prossimi minuti senza farvi trascinare dalla fretta e dall’impeto; mentre avviandoci alla fine si questa corsa odierna vi auguriamo buona fortuna e vi invitiamo a scorrere più in basso per scoprire i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 98 del 20/06/2025 Combinazione Vincente 90 – 67 – 76 – 86 – 34 – 77 Numero Jolly 40 SUPERSTAR 43

Estrazione 10eLotto n° 98 del 20/6/2025 Numeri Estratti 01-02-12-14-16-19-29-33-36-39-44-45-48-50-53-62-68-72-77-89 Numero Oro 33 Doppio Oro 33 01 EXTRA 05-07-09-21-22-23-24-27-30-61-76-78-79-81-85

Estrazioni del Lotto n° 98 del 20/6/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 33 – 01 – 29 – 44 – 22 CAGLIARI 44 – 19 – 09 – 33 – 01 FIRENZE 68 – 14 – 30 – 61 – 05 GENOVA 44 – 53 – 24 – 79 – 62 MILANO 62 – 72 – 07 – 21 – 37 NAPOLI 48 – 39 – 29 – 85 – 11 PALERMO 12 – 50 – 29 – 76 – 75 ROMA 89 – 02 – 62 – 78 – 23 TORINO 16 – 45 – 27 – 23 – 13 VENEZIA 36 – 77 – 81 – 09 – 73 NAZIONALE 17 – 18 – 01 – 47 – 88

Simbolotto di oggi Simboli Estratti Ragazzo (15), Uccello (35), Scala (27), Natale (25), Baule (14)

EuroJackpot n.50 del 20/06/2025 Combinazione Vincente 12 – 37 – 46 – 18 – 6 Euronumeri 9 – 7

In questo ultimissimo giorno primaverile – ovviamente venerdì 20 giugno 2025, con il solstizio d’estate che cadrà proprio domani – non poteva mancare il “saluto” ufficiale da parte di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che questa sera ci faranno compagnia con il loro solito lungo viaggio tra i numeri vincenti al termine del quale speriamo che tutti voi carissimi lettori possiate scoprire di essere diventati decisamente più ricchi rispetto a questo esatto momento.

I premi in palio nei vari giochi, infatti, sono veramente tantissimi e al contempo uno più interessante dell’altro con Simbolotto, 10eLotto e Lotto che oscillano – rispettivamente – tra i 10mila e i 6 milioni di euro, il Superenalotto che oggi prevede un jackpot dal valore di 15,6 milioni di euro e l’Eurojackpot (reduce solamente lo scorso martedì da una vincita incredibile da più di 40 milioni) che si ferma per ora ai 10 milioni in attesa di crescere ulteriormente nel corso dei prossimi appuntamenti, salvo – ovviamente – vincite milionarie!

Anche se forse non è neppure necessario ricordarvelo, ci piace precisare sempre che l’estrazione dei numeri di oggi si terrà – esattamente come tutti gli altri giorni – allo scoccare delle ore 20:00 con una mezz’ora prima di pausa tra il momento in cui potrete piazzare le ultime scommesse e l’effettivo sorteggio; e mentre Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto torneranno anche domani, per l’Eurojackpot dovrete attendere pazientemente fino al prossimo martedì per un nuovo appuntamento.