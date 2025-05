Pronti all’ennesima corsa verso i premi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto? Sappiamo per certo che si tratta di una domanda retorica, dato che la risposta è del tutto ovvia e scontata, ma vale la pena precisare che anche noi siamo prontissimi ad accompagnarvi verso la scoperta dei numeri vincenti di oggi, con il giudizio ultimo sulle vincite che spetterà solamente a voi dopo l’emozionante fase del ricontrollo delle schedine!

Invitandovi alla consueta attenzione massima nei prossimi cruciali minuti, vi auguriamo anche l’altrettanto consueto buona fortuna; invitandovi ora a scorrere più in basso per scoprire i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto – Estrazione n. 82 del 23/05/2025 Combinazione Vincente 20 – 10 – 79 – 2 – 18 – 8 Numero Jolly 13 Superstar 10

10eLotto – Estrazione n. 82 del 23/05/2025 Numeri Estratti 04 – 06 – 09 – 15 – 18 – 25 – 30 – 33 – 37 – 39 – 41 – 44 – 45 – 61 – 64 – 70 – 73 – 77 – 78 – 88 Numero Oro 39 Doppio Oro 39 – 64 Extra 01 – 03 – 07 – 10 – 13 – 14 – 22 – 52 – 63 – 66 – 71 – 79 – 80 – 82 – 84

Estrazioni Lotto – Estrazione n. 82 del 23/05/2025 Ruota Numeri BARI 39 – 64 – 33 – 15 – 03 CAGLIARI 06 – 77 – 64 – 63 – 30 FIRENZE 37 – 88 – 61 – 14 – 10 GENOVA 73 – 18 – 41 – 07 – 80 MILANO 70 – 78 – 77 – 79 – 52 NAPOLI 33 – 44 – 39 – 01 – 22 PALERMO 25 – 45 – 15 – 39 – 73 ROMA 04 – 15 – 82 – 41 – 06 TORINO 30 – 09 – 18 – 13 – 10 VENEZIA 15 – 61 – 84 – 52 – 64 NAZIONALE 66 – 71 – 61 – 35 – 80

Simbolotto – Estrazione del 23/05/2025 Numero Simbolo 2 Mea 30 Cacio 44 Prigione 7 Vaso 31 Anguria

EuroJackpot – Estrazione n. 42 del 23/05/2025 Combinazione Vincente 17 – 40 – 33 – 19 – 11 Euronumeri 12 – 7

L’ultimo giorno della settimana – esattamente come il secondo, anche se quello è ormai passato – ci regalerà una nuovissima ricca corsa verso i premi in palio nel sempre emozionante trio composto da Lotto, 10eLotto e Simbolotto e – forse soprattutto – nella milionaria coppia Superenalotto, Eurojackpot: tantissime le opportunità ad attenderci, ma sempre fermo restando che, ovviamente, dal conto vostro potrete egualmente scegliere di partecipare solamente a uno, a due oppure anche a tutti e cinque i sorteggi in base a quanto vi sentite fortunati oggi; con le finestre di gioco aperte fino alle 19:30 e i sorteggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto fissati per mezz’ora dopo!

Dato che l’accenno al ‘milionari’ di poche righe fa non sarà passato inosservato, vale sempre la pena ricordare che Superenalotto ed Eurojackpot sono gli unici concorsi con dei veri e propri jackpot in palio (dal conto di Lotto, 10eLotto e Simbolotto si parla di premi, seppur talvolta anch’essi milionari): dal lato di gioco nostrano si tratta di 4,2 milioni, dato che solamente ieri un giocatore è riuscito ad aggiudicarselo; mentre dal lato del concorso europeo sono ben 32 i milioni in palio per chi centra tutti e sette i numeri vincenti!