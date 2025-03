Siete pronti a scoprire assieme a noi tutti i numeri vincenti estratti oggi tra Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e – in quest’ultimo caso i simboli e non i numeri – Simbolotto? Speriamo che la riposta sia affermativa perché ovviamente la serata è arrivata al momento clou con tutti i sorteggi che si sono conclusi da pochissimi minuti e noi che siamo tornati qui – ovviamente – per riportarveli tutti comodissimi per controllare in rapida successione le vostre schedine!

Prima di procedere, resta sempre fermo il nostro invito a ricontrollare i numeri che vi abbiamo riportato qua sotto rivolgendovi anche agli altri articoli che abbiamo singolarmente dedicato a tutti questi partecipatissimi giochi, oppure al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli; ma visto che siamo tutti qui prontissimi eccovi i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto: buona fortuna!

SuperEnalotto – Estrazione n. 50 del 28/03/2025 Combinazione Vincente 46 – 90 – 17 – 56 – 71 – 26 Numero Jolly 6 SuperStar 22

10eLotto – Estrazione n. 50 del 28/03/2025 Numeri Estratti 01 – 07 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 26 – 41 – 44 – 46 – 47 – 52 – 61 – 66 – 72 – 80 – 81 – 89 – 90 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 – 14 Extra 04 – 12 – 15 – 21 – 28 – 29 – 37 – 38 – 42 – 43 – 49 – 54 – 60 – 63 – 70

Lotto – Estrazione n. 50 del 28/03/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 72 – 14 – 10 – 54 – 15 Cagliari 89 – 47 – 13 – 21 – 14 Firenze 44 – 81 – 42 – 41 – 20 Genova 46 – 26 – 37 – 43 – 49 Milano 66 – 13 – 29 – 81 – 70 Napoli 80 – 01 – 38 – 60 – 54 Palermo 90 – 41 – 12 – 20 – 02 Roma 61 – 07 – 60 – 43 – 86 Torino 72 – 20 – 04 – 44 – 14 Venezia 52 – 18 – 28 – 63 – 58 Nazionale 62 – 83 – 48 – 01 – 88

Simbolotto Simboli Estratti Braghe (8), Mano (5), Buffone (41), Cacio (30), Elica (33)

EuroJackpot – Estrazione n. 26 del 28/03/2025 Combinazione Vincente 19 – 2 – 34 – 15 – 49 Euronumeri 2 – 6

Non mancheranno neppure in questo venerdì 28 marzo 2025 i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Eurojackpot e Simbolotto, annunciati puntualissimi allo scoccare delle ore 20:00 ed ovviamente – come sempre facciamo qui su ilSussidiario.net – riportati tra queste righe per permettere a tutti voi carissimi lettori di recuperarli rapidamente e facilmente senza dovervi necessariamente dimenare tra numerosi siti diversi, talvolta anche confusionari e difficili da consultare; mentre al contempo vi ricordiamo anche che per questo mese di marzo non si sono ancora conclusi gli appuntamenti con la fortuna, con il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto e il Simbolotto (purtroppo senza Eurojackpot, che dovrete attendere fino al prossimo martedì) che torneranno a farci compagnia con i loro premi!

Prima di entrare nel vivo dei numeri vincenti di oggi – per i quali, comunque, dovremo attendere le ore 20:00 -, vi ricordiamo che mentre il jackpot del Superenalotto è tornato a crescere dopo la vincita di qualche giorno fa raggiungendo la soglia degli 11,8 milioni di euro in palio questa sera; è stato quello dell’Eurojackpot a ripartire da zero dopo che martedì un giocatore svedese è riuscito a portarselo a casa, con un valore che oggi ammonta comunque all’ottima cifra di 10 milioni di euro!