Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 4 luglio 2025, i jackpot e premi milionari

Le ore 20:00 sono passate ormai da un pezzo e se siamo tornati tra queste righe è perché – come certamente saprete – possiamo finalmente scoprire tutti assieme i numeri vincenti che chiudono gli appuntamenti con Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto; il tutto ovviamente al solo e unico fine di scoprire se con le nostre scommesse siamo riusciti ad aggiudicarci uno dei tantissimi premi in palio!

Prima di procedere vi ricordiamo che oggi a livello di jackpot troverete due differenti bottini da 21,4 milioni (per il gioco esclusivamente italiano) e 42 milioni (per il “collega” europeo), sempre uniti agli altri numerosissimi bottini, e l’ultima cosa che ci resta da fare è lasciarvi alla scoperta dei numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

SuperEnalotto – Estrazione n.106 del 04/07/2025 Combinazione Vincente 26 – 82 – 65 – 70 – 45 – 58 Numero Jolly 27 SuperStar 73

10eLotto – Estrazione n.106 del 04/07/2025 Numeri Estratti 01 – 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 19 – 20 – 22 – 26 – 30 – 44 – 45 – 53 – 57 – 65 – 67 – 70 – 77 – 83 Numero Oro 8 Doppio Oro 8 – 45 Numeri Extra 05 – 11 – 14 – 18 – 28 – 34 – 35 – 36 – 48 – 71 – 75 – 78 – 80 – 86 – 88

Estrazioni Lotto – n.106 del 04/07/2025 Ruota Numeri BARI 08 – 45 – 67 – 28 – 03 CAGLIARI 70 – 57 – 26 – 88 – 80 FIRENZE 83 – 77 – 22 – 86 – 67 GENOVA 04 – 20 – 78 – 36 – 47 MILANO 12 – 53 – 34 – 18 – 57 NAPOLI 07 – 19 – 35 – 75 – 10 PALERMO 06 – 65 – 11 – 07 – 23 ROMA 01 – 53 – 48 – 80 – 46 TORINO 30 – 44 – 71 – 05 – 21 VENEZIA 45 – 67 – 14 – 44 – 40 NAZIONALE 22 – 27 – 05 – 18 – 67

Simbolotto Simboli Soldato (12), Anguria (31), Disco (32), Maiale (4), Prigione (44)

EuroJackpot – Estrazione n.54 del 04/07/2025 Combinazione Vincente 41 – 14 – 23 – 34 – 44 Euronumeri 10 – 5

Da diversi mesi a questa parte il venerdì è diventata una delle due giornate più ricche della settimana con l’appuntamento con i concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che dalle ore 20:00 alle 21:00 circa estrarranno tutti i loro numeri vincenti che saranno, ancora una volta, associati a tantissimi, diversi e ricchissimi premi che potrebbero rendervi – nel migliore dei casi – milionari, oppure anche (per così dire) “solo” aiutarvi a risolvere una qualche preoccupazione economica!

Ovviamente se avete già piazzato le vostre scommesse per Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto (o anche solo per una parte di questi) potete mettervi comodi e aspettare che aggiorniamo questo articolo con tutte le varie combinazioni estratte dalla Dea Bendata; mentre se foste in ritardo, o voleste aggiungere un’altra scommessa a quelle che avete già validato, sappiate che se fossero già passate le ore 19:30 allora dovrete mettervi il cuore in pace e aspettare i prossimi, imminenti, concorsi.

In tal senso, è sempre utilissimo ricordare a tutti voi che non sempre partecipate a queste estrazioni che il blocco di giochi che accompagnano il Lotto – che include, insomma, anche il Superenalotto, il 10eLotto e ovviamente il Simbolotto – ha ancora un ultimissimo appuntamento da regalarci, fissato per la serata di domani; mentre l’Eurojackpot è un po’ più fuggente e per incontrarlo un’altra volta dovremo per forza aspettare fino a martedì prossimo.