Si chiuderà a brevissimo un’altra settimana, con il venerdì che, da parecchi mesi a questa parte, ci riserva proprio oggi l’intero pool di concorsi potenzialmente milionari, con il Superenalotto e l’Eurojackpot che riporteranno nelle nostre case i jackpot milionari e il trio Lotto, 10eLotto e Simbolotto ad accompagnarli per aumentare le vostre chance di vincita, in cambio di premi tendenzialmente un pochino più bassi, ma che in alcuni casi hanno superato facilmente il milione: per tutti e cinque i giochi il termine ultimo per giocare è fissato alle ore 19:30, mentre i sorteggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto si terranno tutti contemporaneamente alle ore 20 in punto!

Fino a quel momento, insomma, potrete tranquillamente piazzare tutte le scommesse che desiderate e, visto che li abbiamo citati, vale – mettendo un attimino da parte il Lotto, il 10eLotto e il Simbolotto – certamente la pena ricordare che, dopo una doppia vittoria nel corso del mese di maggio, in questa serata i jackpot di Superenalotto ed Eurojackpot sono arrivati a valere rispettivamente 9,7 e 17 milioni di euro: cifre, in entrambi i casi, ben distanti da quei massimi storici ai quali siamo abituati, ma comunque decisamente utili a chiunque tra noi per cambiarci completamente e drasticamente la vita!

Estrazione Superenalotto n. 89 del 06/06/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

Estrazione 10eLotto n. 89 del 06/06/2025

Numeri Estratti Numero Oro Doppio Oro Extra

Estrazioni del Lotto n. 89 del 06/06/2025

Ruota Numeri Estratti BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

Simbolotto – 06/06/2025 Simboli

Estrazione Eurojackpot n. 46 del 06/06/2025