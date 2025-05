Si è già tenuto – appena una manciata scarsa di minuti fa, a ridosso delle ore 20:00 – l’appuntamento con la Dea Bendata che anche in questo venerdì 9 maggio 2025 non si è scordata di noi che eravamo in attesa dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto: questo significa solamente una cosa, ovvero che tutto è pronto per addentrarci nel momento più emozionante ed entusiasmante di questa serata!

Prima di lasciarvi ai numeri estratti oggi, ci teniamo giusto a ricordarvi che non dovete fare nulla di corsa visto che avrete – per ognuno dei concorsi – fino ad un massimo di 60 giorni da oggi per incassare il vostro eventuale premio; mentre dato che siamo certi che siate qui solamente per scoprire al più presto se siete diventati milionari, eccovi senza ulteriori indugi i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

SuperEnalotto – Estrazione n. 74 del 09/05/2025 Combinazione Vincente 3 – 77 – 47 – 85 – 88 – 51 Numero Jolly 52 SuperStar 39

10eLotto – Estrazione n. 74 del 09/05/2025 Numeri Estratti 01 – 06 – 12 – 16 – 19 – 21 – 23 – 26 – 32 – 38 – 41 – 48 – 52 – 53 – 58 – 61 – 80 – 85 – 87 – 89 Numero Oro 23 Doppio Oro 23 – 87 Extra 07 – 13 – 17 – 20 – 30 – 31 – 33 – 50 – 56 – 60 – 62 – 75 – 78 – 82 – 83

Lotto – Estrazione n. 74 del 09/05/2025 Ruota Numeri BARI 23 – 87 – 53 – 62 – 33 CAGLIARI 16 – 38 – 41 – 62 – 87 FIRENZE 19 – 52 – 85 – 23 – 13 GENOVA 01 – 61 – 85 – 60 – 48 MILANO 87 – 80 – 07 – 41 – 50 NAPOLI 53 – 32 – 83 – 31 – 78 PALERMO 12 – 58 – 56 – 50 – 82 ROMA 06 – 48 – 17 – 12 – 75 TORINO 89 – 26 – 30 – 01 – 20 VENEZIA 32 – 21 – 20 – 82 – 49 NAZIONALE 68 – 44 – 32 – 49 – 83

Simbolotto – Estrazione del 09/05/2025 Numero Simbolo 20 Festa 19 Risata 43 Funghi 18 Cerino 17 Sfortuna

EuroJackpot – Estrazione n. 38 del 09/05/2025 Combinazione Vincente 1 – 5 – 36 – 27 – 43 Euronumeri 9 – 5

Ci siamo, la settimana è ormai prossima a chiudersi con un weekend di relax che ci attende all’orizzonte e con lui si ripete anche il sempre partecipatissimo appuntamento con gli ormai classici cinque concorsi del venerdì che tra Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto sorteggeranno decine e decine di numeri vincenti abbinati ad altrettanti premi che in alcuni casi potrebbero anche arrivare ad essere milionari: gli esempi lampanti sono certamente il Superenalotto e l’Eurojackpot con i loro milionari jackpot, ma anche il Lotto e il 10eLotto hanno dimostrato di sapersi difendere piuttosto bene e il Simbolotto dal conto suo non si deve ignorare che è un concorso del tutto gratuito grazie al quale potreste comunque vincere 10mila euro!

Se foste qui solamente per scoprire i numeri (e i simboli) vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto allora sappiate che fino alle ore 20:00 non potremo dirvi nulla di differente da quello che state leggendo in questo momento visto che solo a quel punto si terranno in rapidissima successione tra loro tutte le estrazioni; mentre resta sempre fermo l’invito – nel caso in cui non l’aveste già fatto – a correre in ricevitoria entro le ore 19:30 nel caso vogliate garantirvi una possibilità di vincere grazie ad una scommessa!