Saranno ancora una volta (per uno di loro l’ultima di questa settimana, per tutti gli altri la penultima!) protagonisti di questa serata di venerdì 4 aprile 2025 i vari sorteggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Simbolotto ed Eurojackpot con una lunghissima carrellata di numeri vincenti che verranno tutti estratti allo scoccare delle ore 20:00 in rapidissima successione per permetterci di scoprire l’eventuale valore dei premi che ci siamo stati aggiudicati; il tutto – come dicevamo già prima – fermo restando che Lotto, Superenalotto, 10eLotto, Simbolotto torneranno anche domani (e poi nuovamente settimana prossima, sempre tra martedì, giovedì, venerdì e sabato) e che l’Eurojackpot è giunto al suo capolinea settimanale e non tornerà prima di martedì prossimo!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 4 aprile 2025: numeri vincenti e jackpot

Se Lotto, 10eLotto e Simbolotto potrebbero garantirci premi decisamente interessanti – specialmente i primi due, con valori massimi che oscillano tra i 5 e i 6 milioni per chi sarà abbastanza fortunato da mettere a segno un ‘5’ e un ’10 Doppio Oro’, con il terzo che potrebbe arrivare anche a 2 milioni pur fermandosi quasi sempre attorno ai 10/30mila euro -, sono il Superenalotto e l’Eurojackpot a garantire (sempre potenzialmente) i bottini più elevati con due differenti jackpot che oggi sono arrivati a valere rispettivamente 27 milioni e 15 milioni di euro!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 4 aprile 2025: numeri vincenti e simboli

Superenalotto – Estrazione n. 54 del 04/04/2025

Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar

10eLotto – Estrazione n. 54 del 04/04/2025

Numeri Numero Oro Doppio Oro Extra

Lotto – Estrazione n. 54 del 04/04/2025

Ruota Numeri Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

Eurojackpot – Estrazione n. 28 del 04/04/2025

Combinazione Vincente Euronumeri

Simbolotto