Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 10 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

Si è conclusa la consueta, grandissima, attesa per l’estrazione di oggi del Lotto, del 10eLotto, del Simbolotto, del Superenalotto e dell’Eurojackpot con tutti i loro – sempre tantissimi e ricchissimi – numeri vincenti che nell’ultima ora hanno fatto la loro progressiva apparizione nelle rispettive sale estrattive e che ora sono pronti per presentarsi in tutta la loro ricchezza a voi carissimi lettori!

Anche se vi auguriamo il contrario, nel caso in cui foste rimasti delusi dall’estrazione odierna vi ricordiamo che alle 21:30 potrete iniziare a piazzare le scommesse per i prossimi appuntamenti; ma prima di darvi per vinti, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima Estrazione SuperEnalotto n. 162 del 10/10/2025

Combinazione Vincente 61 – 42 – 81 – 82 – 20 – 38

Numero Jolly SuperStar 16 80

Estrazione 10eLotto n° 162 del 10/10/2025

Numeri Estratti 01 – 13 – 18 – 20 – 22 – 33 – 38 – 43 – 46 – 50 – 51 – 52 – 58 – 65 – 67 – 69 – 70 – 78 – 79 – 86

Numero Oro Doppio Oro 50 50 – 79

Extra 05 – 09 – 14 – 23 – 25 – 31 – 40 – 45 – 53 – 59 – 66 – 74 – 77 – 82 – 88

Estrazioni del Lotto n° 162 del 10/10/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 50 – 79 – 52 – 88 – 45 Cagliari 38 – 69 – 86 – 25 – 05 Firenze 86 – 43 – 66 – 38 – 31 Genova 33 – 13 – 45 – 77 – 09 Milano 01 – 22 – 59 – 31 – 54 Napoli 65 – 70 – 14 – 53 – 71 Palermo 51 – 67 – 82 – 74 – 84 Roma 46 – 18 – 33 – 88 – 08 Torino 78 – 20 – 23 – 05 – 65 Venezia 58 – 33 – 40 – 51 – 89 Nazionale 90 – 74 – 51 – 41 – 40

Simbolotto

Nacchere (36), Piano (37), Uccello (35), Lupo (21), Anguria (31)

EuroJackpot n.82 del 10/10/2025

Combinazione Vincente 31 – 24 – 4 – 5 – 41

Euronumeri 12 – 3

Sono prontissimi anche oggi – naturalmente venerdì 10 ottobre 2025 – i consueti e amatissimi, oltre che ovviamente partecipatissimi, concorsi del Lotto, dell’Eurojackpot, del 10eLotto, del Superenalotto e del Simbolotto con tantissime (15 se guardiamo solamente a quelle “classiche”, ma addirittura 16 se consideriamo anche i vari “Extra”) combinazioni associate ad altrettanti ricchi premi!

Purtroppo nel momento in cui starete leggendo queste righe possiamo immaginare che si sia già chiusa da tempo la finestra di gioco per partecipare estrazioni odierne, ma al contempo possiamo ricordarvi che solamente domani potrete tentare la fortuna con i nuovi appuntamenti del Lotto – sempre accompagnato anche dal 10eLotto, dal Superenalotto e dal Simbolotto -; mentre per l’Eurojackpot dovrete pazientare fino al prossimo martedì.

Sempre martedì prossimo, comunque, torneranno assieme all’Eurojackpot anche il Lotto, il 10eLotto, il Simbolotto e il Superenalotto, con questa cadenza (per così dire) “doppia” tra giochi italiani e l’unico europeo che capita nei martedì e nei venerdì di tutte le settimane dell’anno; mentre complessivamente i giochi lottiferi regalano settimanalmente anche altri due appuntamenti aggiuntivi che si tengono il giovedì e – come accennavamo prima – il sabato!