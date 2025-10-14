Estrazione Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot dei numeri vincenti di oggi, 14 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

L’ora, carissimi lettori, è finalmente giunta e sia che abbiamo tutte e cinque le schedine di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto tra le mani, sia che ne abbiate solo una o due, questo è il posto giusto per scoprire tutti i numeri vincenti e chiudere (auspicabilmente) in bellezza questa seconda giornata della settimana! Come sempre, noi vi ricordiamo che essere prudenti sarà la cosa migliore che potrete fare, controllando anche due o tre volte le schedine per sicurezza prima di darvi per vinti o per vincitori; mentre ora eccovi tutti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Superenalotto n.164 del 14/10/2025 Combinazione Vincente 86 – 31 – 44 – 9 – 59 – 70 Numero Jolly 37 SuperStar 81

10eLotto n.164 del 14/10/2025 Numeri estratti 6 – 7 – 9 – 15 – 17 – 24 – 25 – 27 – 28 – 34 – 48 – 49 – 53 – 57 – 58 – 66 – 68 – 72 – 82 – 84 Numero Oro 48 Doppio Oro 48 – 72 Extra 4 – 10 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 29 – 31 – 33 – 47 – 55 – 62 – 71 – 78

Lotto n.164 del 14/10/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 48 – 72 – 6 – 17 – 82 Cagliari 28 – 15 – 25 – 20 – 34 Firenze 7 – 17 – 49 – 62 – 4 Genova 49 – 9 – 84 – 14 – 71 Milano 66 – 57 – 78 – 7 – 33 Napoli 17 – 27 – 25 – 21 – 66 Palermo 24 – 34 – 19 – 29 – 53 Roma 82 – 53 – 47 – 25 – 55 Torino 66 – 58 – 13 – 7 – 29 Venezia 68 – 82 – 10 – 31 – 1 Nazionale 19 – 76 – 15 – 45 – 26

Simbolotto del 14/10/2025 Simbolo Numero Elmo 26 Mela 2 Ragazzo 15 Rondine 45 Quadro 40

EuroJackpot n.83 del 14/10/2025 Combinazione Vincente 50 – 8 – 12 – 13 – 49 Euronumeri 2 – 4

Con la bellezza di tutti e cinque i giochi più amati tra quelli italiani ad attendervi, questa serata potrebbe rivelarsi veramente unica con il Lotto, il Superenalotto, il Simbolotto, il 10eLotto e l’Eurojackpot che potrebbero rendervi letteralmente ricchi grazie ai tantissimi premi che mettono in palio e che potreste – e ovviamente questa è la parte migliore – riuscire a intascare con la giusta dose di fortuna!

Visto che tra i giochi ce ne sono due di particolarmente ricchi, in questo nostro viaggio verso l’estrazione vogliamo ricordarvi che sia il Superenalotto che l’Eurojackpot da tempo non assegnano a nessuno i loro jackpot milionari: il primo, infatti, è arrivato al valore di 64,1 milioni (tra i più alti dell’ultimo anno!) e il secondo è di ben 56 milioni; con una doppia – purtroppo estremamente rara – occasione per rendervi a tutti gli effetti milionari!

Ovviamente non saranno da meno neppure il Lotto, il Simbolotto e il 10eLotto perché anche se dal conto loro è veramente improbabile mettere a segno bottini milionari (solamente quest’anno qualcuno nell’appuntamento lottifero ha vinto 4,2 milioni, premio più alto nella storia secolare di questo concorso), al contempo sono molto più alte le probabilità di incassarne uno che può valere svariate migliaia!

