Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 21 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

L'ora della verità e (speriamo!) della ricchezza è finalmente arrivata

Noi – prima di procedere – ci limitiamo ad augurarvi buona fortuna

Ultima Estrazione SuperEnalotto n.168 del 21/10/2025

Combinazione Vincente 9 – 14 – 36 – 77 – 4 – 33

Numero Jolly SuperStar 66 15

Estrazione 10eLotto n°168 del 21/10/2025

Numeri Estratti 11 – 13 – 14 – 22 – 25 – 27 – 40 – 43 – 49 – 50 – 53 – 55 – 56 – 67 – 68 – 74 – 78 – 79 – 88 – 89

Numero Oro Doppio Oro Extra 89 89 – 74 07 – 10 – 20 – 26 – 33 – 36 – 37 – 47 – 57 – 59 – 71 – 72 – 75 – 83 – 85

Estrazioni del Lotto n°168 del 21/10/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 89 – 74 – 27 – 47 – 37 CAGLIARI 78 – 13 – 22 – 83 – 44 FIRENZE 56 – 79 – 68 – 59 – 75 GENOVA 74 – 40 – 71 – 57 – 18 MILANO 88 – 11 – 33 – 07 – 84 NAPOLI 53 – 25 – 49 – 83 – 85 PALERMO 49 – 25 – 85 – 20 – 11 ROMA 14 – 50 – 75 – 10 – 13 TORINO 43 – 67 – 36 – 72 – 73 VENEZIA 88 – 55 – 26 – 59 – 37 NAZIONALE 15 – 49 – 18 – 21 – 20

Simbolotto

Cerino (18), Pizza (24), Lupo (21), Disco (32), Elica (33)

EuroJackpot n.85 del 21/10/2025

Combinazione Vincente 46 – 21 – 40 – 6 – 30

Euronumeri 3 – 4

Anche se la settimana scorsa si è conclusa con una nuovissima – sempre incredibile – vincita del suo milionario jackpot, oggi avrete la possibilità di misurarvi un’altra volta con l’Eurojackpot che per l’occasione (come ogni martedì!) verrà anche accompagnato dal “collega” Superenalotto e dai comunque interessanti appuntamenti con il Lotto, il simpatico Simbolotto e l’immancabile 10eLotto; tutto – ovviamente – a beneficio di chi vuole provare a vincere un bottino da sogno!

Visto che l’abbiamo appena nominato e qualcuno tra voi potrebbe chiedersi quale sia il suo effettivo valore, ci teniamo a dirvi da subito che – esattamente come avviene in ogni occasione in cui qualcuno lo vince – oggi il jackpot dell’Eurojackpot vale esattamente 10 milioni di euro; mentre ben più interessante – visto che è dallo scorso maggio che nessuno lo vince – è il jackpot del Superenalotto che potrebbe valervi ben 67,1 milioni di euro!

In tutto questo, comunque, non dimenticatevi neppure il Lotto, il 10eLotto e il Simbolotto per strada perché pur in assenza di veri e propri jackpot potrebbero avere in serbo sorprese decisamente interessanti; mentre a voi che state aspettando con impazienza i numeri di oggi, ricordiamo che usciranno non prima delle 20:00 di questa sera e che li potrete comodamente trovare qui circa un’ora dopo!