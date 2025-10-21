Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 21 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari
L’ora della verità e (speriamo!) della ricchezza è finalmente arrivata carissimi lettori perché possiamo annunciarvi che la Dea Bendata ha sancito la chiusura della serata di estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, con una lunghissima serie di numeri vincenti che potrebbero rendervi i protagonisti assoluti di questa serata nel caso in cui ne abbiate indovinati una buona parte!
Noi – prima di procedere – ci limitiamo ad augurarvi buona fortuna e a invitarvi a stare il più attenti possibile in questa delicatissima fase, dando ora la parola ai numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!
Ultima Estrazione SuperEnalotto n.168 del 21/10/2025
|Combinazione Vincente
|9 – 14 – 36 – 77 – 4 – 33
|Numero Jolly
|SuperStar
|66
|15
Estrazione 10eLotto n°168 del 21/10/2025
|Numeri Estratti
|11 – 13 – 14 – 22 – 25 – 27 – 40 – 43 – 49 – 50 – 53 – 55 – 56 – 67 – 68 – 74 – 78 – 79 – 88 – 89
|Numero Oro
|Doppio Oro
|Extra
|89
|89 – 74
|07 – 10 – 20 – 26 – 33 – 36 – 37 – 47 – 57 – 59 – 71 – 72 – 75 – 83 – 85
Estrazioni del Lotto n°168 del 21/10/2025
|Ruota
|Numeri Estratti
|BARI
|89 – 74 – 27 – 47 – 37
|CAGLIARI
|78 – 13 – 22 – 83 – 44
|FIRENZE
|56 – 79 – 68 – 59 – 75
|GENOVA
|74 – 40 – 71 – 57 – 18
|MILANO
|88 – 11 – 33 – 07 – 84
|NAPOLI
|53 – 25 – 49 – 83 – 85
|PALERMO
|49 – 25 – 85 – 20 – 11
|ROMA
|14 – 50 – 75 – 10 – 13
|TORINO
|43 – 67 – 36 – 72 – 73
|VENEZIA
|88 – 55 – 26 – 59 – 37
|NAZIONALE
|15 – 49 – 18 – 21 – 20
Simbolotto
Cerino (18), Pizza (24), Lupo (21), Disco (32), Elica (33)
EuroJackpot n.85 del 21/10/2025
|Combinazione Vincente
|46 – 21 – 40 – 6 – 30
|Euronumeri
|3 – 4
Anche se la settimana scorsa si è conclusa con una nuovissima – sempre incredibile – vincita del suo milionario jackpot, oggi avrete la possibilità di misurarvi un’altra volta con l’Eurojackpot che per l’occasione (come ogni martedì!) verrà anche accompagnato dal “collega” Superenalotto e dai comunque interessanti appuntamenti con il Lotto, il simpatico Simbolotto e l’immancabile 10eLotto; tutto – ovviamente – a beneficio di chi vuole provare a vincere un bottino da sogno!
Visto che l’abbiamo appena nominato e qualcuno tra voi potrebbe chiedersi quale sia il suo effettivo valore, ci teniamo a dirvi da subito che – esattamente come avviene in ogni occasione in cui qualcuno lo vince – oggi il jackpot dell’Eurojackpot vale esattamente 10 milioni di euro; mentre ben più interessante – visto che è dallo scorso maggio che nessuno lo vince – è il jackpot del Superenalotto che potrebbe valervi ben 67,1 milioni di euro!
In tutto questo, comunque, non dimenticatevi neppure il Lotto, il 10eLotto e il Simbolotto per strada perché pur in assenza di veri e propri jackpot potrebbero avere in serbo sorprese decisamente interessanti; mentre a voi che state aspettando con impazienza i numeri di oggi, ricordiamo che usciranno non prima delle 20:00 di questa sera e che li potrete comodamente trovare qui circa un’ora dopo!