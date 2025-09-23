Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione numeri vincenti di oggi, 23 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Dalle 20 fino a questo momento – come vi avevamo promesso qualche ora fa, quando abbiamo pubblicato questo articolo – abbiamo seguito la diretta di tutte le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto e proprio adesso siamo prontissimi per tornare tra queste righe con i nostri taccuini pieni zeppi di combinazioni che vogliamo riportarvi per rendere la vostra caccia ai premi semplice e rapida!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 23 Settembre 2025

Prima di passare oltre, come sempre tra queste righe non può – ovviamente – mancare il nostro sentito augurio di buona fortuna rivolto a tutti voi affezionati lettori; con l’ultima tappa del nostro viaggio che prosegue nelle prossime righe con i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 23 Settembre 2025

Ultima estrazione Superenalotto n. 152 del 23/09/2025 Combinazione Vincente 1 – 6 – 43 – 59 – 73 – 20 Numero Jolly 58 SuperStar 89

Estrazione 10eLotto n° 152 del 23/09/2025 Numeri Estratti 07 – 08 – 10 – 21 – 22 – 24 – 27 – 38 – 48 – 50 – 55 – 58 – 60 – 61 – 62 – 69 – 80 – 83 – 84 – 90 Numero Oro 84 Doppio Oro 84 – 10 Extra 12 – 19 – 23 – 28 – 29 – 30 – 36 – 45 – 52 – 53 – 57 – 65 – 78 – 87 – 88

Estrazioni del Lotto n° 152 del 23/09/2025 Ruota Numeri Bari 84 – 10 – 22 – 30 – 36 Cagliari 61 – 84 – 80 – 87 – 07 Firenze 60 – 50 – 48 – 53 – 83 Genova 07 – 38 – 60 – 23 – 28 Milano 08 – 83 – 88 – 78 – 52 Napoli 07 – 62 – 27 – 19 – 84 Palermo 24 – 69 – 78 – 29 – 57 Roma 58 – 27 – 60 – 07 – 12 Torino 90 – 21 – 45 – 83 – 65 Venezia 50 – 55 – 22 – 53 – 28 Nazionale 04 – 83 – 01 – 74 – 65

Simbolotto: Topi (11), Sfortuna (17), Prigione (44), Mano (5), Funghi (43)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, sabato 20 settembre 2025

EuroJackpot n. 77 del 23/09/2025 Combinazione Vincente 18 – 31 – 32 – 7 – 33 Euronumeri 10 – 11

Pronti con le vostre cinque schedine per partecipare a Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, già compilate, validate e pronte per trasformarsi in ricchi premi? Speriamo – e siamo anche, per certi versi, certi che lo sia – che la risposta sia positiva perché si riduce sempre di più che avrete a disposizione per farlo visto che alle ore 19:30 si chiuderà ufficialmente la raccolta dei numeri per tutti e cinque i concorsi che abbiamo elencato in vista del sorteggio serale!

Se fosse l’orario del sorteggio quello che non ricordate, ci pensiamo noi a dirvi che i concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto inizieranno – sempre puntualissimi come solo loro sanno essere – i sorteggi dei numeri vincenti che complessivamente impiegheranno circa un’ora per concludersi, soprattutto a causa del lungo viaggio lottifero che costringe la Dea Bendata a soffermarsi per qualche minuto su tutte e undici le ruote nazionali.

E, in attesa di poter scoprire le combinazioni odierne assieme a tutti voi carissimi e affezionati lettori, visto che parliamo di tempistiche vi vogliamo anche ricordare che in caso di vincita nei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto averete tra i 60 e i 90 giorni massimi (a partire, ovviamente, dalla data dell’estrazione) per correre a riscuotere il vostro premi; certi che – comunque – ve ne basteranno giusto un paio!