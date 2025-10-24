Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 24 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari
Abbiamo finito da pochissimi minuti di raccogliere tutti i vari numeri vincenti dei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto e visto che tutti voi che ci state leggendo non aspettate altro che scoprire se avete vinto uno dei tantissimi ricchi premi, siano pronti a riportarveli tenendo le dita saldamente incrociate affinché possiate realizzare il vostro sogno!
Visto che ormai è già tardi ed è decisamente ora di chiudere questa settimana lavorativa, vi auguriamo solamente più buona fortuna prima di passare la parola a tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!
|Combinazione Vincente
|Numero Jolly
|SuperStar
|5 – 90 – 31 – 84 – 23 – 12
|68
|77
|Numeri estratti (20)
|03 – 04 – 11 – 13 – 21 – 22 – 27 – 31 – 32 – 33 – 35 – 43 – 45 – 58 – 68 – 73 – 75 – 77 – 84 – 88
|Numero Oro
|33
|Doppio Oro
|33 – 75
|Extra
|10 – 14 – 30 – 42 – 46 – 49 – 51 – 59 – 60 – 62 – 64 – 69 – 70 – 72 – 86
|Ruota
|1°
|2°
|3°
|4°
|5°
|Bari
|33
|75
|32
|35
|10
|Cagliari
|73
|68
|58
|49
|59
|Firenze
|31
|11
|21
|13
|69
|Genova
|27
|35
|21
|42
|59
|Milano
|22
|11
|64
|62
|19
|Napoli
|77
|88
|51
|30
|75
|Palermo
|04
|43
|72
|59
|45
|Roma
|84
|58
|60
|46
|23
|Torino
|13
|27
|31
|86
|49
|Venezia
|45
|03
|70
|14
|56
|Nazionale
|68
|47
|02
|01
|18
|Numero
|Simbolo
|11
|Topi
|37
|Piano
|5
|Mano
|27
|Scala
|28
|Ombrello
|Combinazione Vincente
|Euronumeri
|27 – 13 – 43 – 42 – 12
|4 – 3
È pronto a partire un nuovissimo giro tra le ruote della fortuna con la serata di oggi (che è ovviamente un venerdì, precisamente il giorno 24 di ottobre 2025) che ci accompagnerà tra i numeri vincenti dei vari concorsi associati al Lotto – tra i quali ci sono anche i consueti Simbolotto, 10eLotto e Superenalotto – e tra quelli dell’Eurojackpot, gioco del tutto simile al nostrano caratterizzato dal jackpot ma che è eccezionalmente aperto anche ai giocatori di numerosi altri paesi europei!
Visto che il tempo stringe, se non voleste perdere la vostra potenziale occasione di vincita (specialmente per l’Eurojackpot che non tornerà fino alla prossima settimana) il nostro spassionato consiglio è quello di premurarvi di correre al più presto a compilare le vostre schedine per i vari concorsi del Lotto: se giocare in ricevitoria è una sorta di “classico” intramontabile; vi ricordiamo anche che farlo online è decisamente più rapido e comodo, specialmente perché le ricevitorie potrebbero essere già chiuse.
D’altra parte, un’ulteriore comodità di giocare online al Lotto, oppure al Simbolotto, all’Eurojackpot, al 10eLotto e al Superenalotto sta nel fatto che se doveste vincere un premio (e noi ve lo auguriamo con tutto il cuore!) vi verrà automaticamente accreditato sul conto di gioco e potrete trasferirlo senza ulteriori passaggi a un qualsiasi conto corrente, a patto – ovviamente – che sia intestato alla stessa persona titolare del conto di gioco!