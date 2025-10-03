Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 3 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

Come vi avevamo promesso pochissimo fa, la fortuna ha chiuso il suo giro odierno tra le ruote e le sale estrattive e noi siamo pronti a riportarvi tra queste righe tutti i numeri di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, comodamente raccolti per rendervi la ricerca ben più semplice e permettervi di scoprire rapidamente a quanto ammontano gli eventuali premi che potreste aver vinto!

Tenendo le dita ben incrociate per tutti voi carissimi lettori e augurandovi un sentitissimo buona fortuna, non ci attardiamo oltre e vi consigliamo subito di seguirci nelle prossime righe per scoprire i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 158 del 03/10/2025

Combinazione Vincente 75 – 4 – 69 – 79 – 2 – 88

Numero Jolly SuperStar 12 7

Estrazione 10eLotto n° 158 del 03/10/2025

Numeri Estratti 02-04-06-10-15-23-24-27-36-42-51-53-54-56-62-68-69-70-84-85

Numero Oro Doppio Oro 53 53-23

Extra 08-11-14-18-19-25-37-41-44-47-58-72-75-76-86

Estrazioni del Lotto n° 158 del 03/10/2025

Ruota Numeri BARI 53 – 23 – 54 – 72 – 37 CAGLIARI 06 – 51 – 36 – 11 – 12 FIRENZE 68 – 24 – 19 – 47 – 46 GENOVA 84 – 56 – 75 – 86 – 26 MILANO 15 – 85 – 08 – 25 – 19 NAPOLI 70 – 27 – 42 – 41 – 06 PALERMO 69 – 10 – 86 – 18 – 04 ROMA 68 – 15 – 44 – 14 – 74 TORINO 42 – 02 – 58 – 19 – 38 VENEZIA 62 – 04 – 76 – 86 – 70 NAZIONALE 65 – 23 – 81 – 54 – 75

Simbolotto Simboli Uccello (35), Maiale (4), Caffè (42), Fagioli (10), Anguria (31)

EuroJackpot n. 80 del 03/10/2025

Combinazione Vincente 21 – 27 – 1 – 2 – 7

Euronumeri 8 – 12

Con un altro venerdì – in questo caso il giorno 3 di ottobre del 2025 – che sta giungendo finalmente al suo termine aprendo le porte all’attesissimo fine settimana, anche se buona parte d’Italia sta scioperando e manifestando a confermarsi sono i consueti concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che con i loro ricercatissimi e desideratissimi premi potrebbero svoltare la vostra serata e – addirittura – la vostra intra vita!

Visto che il viaggio della fortuna tra le ruote e le sale estrattive (tra quella Belli di Roma e quella che di trova a Helsinki riservata al concorso europeo tra quelli che vi attendono oggi) di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto è sempre lungo e faticoso da seguire – specialmente per chi sta pensando anche alla cena, magari ai figli o anche solo al merito riposo post-lavorativo – a farlo ci penseremo (come sempre!) noi!

Dal conto vostro, dunque, carissimi lettori e cercatori di una fortuna potenzialmente milionaria, tutto ciò che vi verrà chiesto di fare è mettervi comodi – ovviamente dopo aver compilato le vostre schedine nel corso della giornata di oggi – con tutte le vostre scommesse di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto a portata di mano, per attendere circa le ore 21:00 in cui aggiorneremo questo articolo e vi permetteremo di scoprire tutti i numeri odierni!

