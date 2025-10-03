Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 3 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari
Come vi avevamo promesso pochissimo fa, la fortuna ha chiuso il suo giro odierno tra le ruote e le sale estrattive e noi siamo pronti a riportarvi tra queste righe tutti i numeri di oggi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto, comodamente raccolti per rendervi la ricerca ben più semplice e permettervi di scoprire rapidamente a quanto ammontano gli eventuali premi che potreste aver vinto!
Tenendo le dita ben incrociate per tutti voi carissimi lettori e augurandovi un sentitissimo buona fortuna, non ci attardiamo oltre e vi consigliamo subito di seguirci nelle prossime righe per scoprire i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto!
Ultima estrazione Superenalotto n. 158 del 03/10/2025
Con un altro venerdì – in questo caso il giorno 3 di ottobre del 2025 – che sta giungendo finalmente al suo termine aprendo le porte all’attesissimo fine settimana, anche se buona parte d’Italia sta scioperando e manifestando a confermarsi sono i consueti concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto che con i loro ricercatissimi e desideratissimi premi potrebbero svoltare la vostra serata e – addirittura – la vostra intra vita!
Visto che il viaggio della fortuna tra le ruote e le sale estrattive (tra quella Belli di Roma e quella che di trova a Helsinki riservata al concorso europeo tra quelli che vi attendono oggi) di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto è sempre lungo e faticoso da seguire – specialmente per chi sta pensando anche alla cena, magari ai figli o anche solo al merito riposo post-lavorativo – a farlo ci penseremo (come sempre!) noi!
Dal conto vostro, dunque, carissimi lettori e cercatori di una fortuna potenzialmente milionaria, tutto ciò che vi verrà chiesto di fare è mettervi comodi – ovviamente dopo aver compilato le vostre schedine nel corso della giornata di oggi – con tutte le vostre scommesse di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto a portata di mano, per attendere circa le ore 21:00 in cui aggiorneremo questo articolo e vi permetteremo di scoprire tutti i numeri odierni!