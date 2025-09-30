Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 30 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Per l’ultimissima giornata di questo mese di settembre che ci ha traghettati direttamente – quasi senza alcun preavviso – nella stagione autunnale, un pochino di calore sotto forma di ricchissimi premi potreste riceverlo dai concorsi del Lotto, del Superenalotto, dell’Eurojackpot, del Simbolotto e del 10eLotto che si terranno puntualissimi questa sera a partire dalle ore 20!

Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 30 settembre 2025: la combinazione vincente

Ovviamente – e non è neppure quasi il caso di ricordarlo – spetterà solo ed esclusivamente a voi carissimi lettori scegliere a quali tra i concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto partecipare, con l’assoluta libertà di compilare una schedina per ognuno di loro, oppure anche solo per uno o due, in base a quante chance di vincita volete provare ad assicurarvi.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 26 Settembre 2025

L’unica cosa che non dovete mai dimenticare quando si tratta dei concorsi di Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto è che nonostante le rispettive estrazioni siano fissate – lo dicevamo anche prima – per le 20 in punto, tutti loro vi chiederanno di compilare le vostre schedine entro al massimo mezz’ora prima di quel momento; senza possibilità di appello.

Come spesso facciamo – infine – anche oggi prima di lasciarvi alla vostra attesa per i numeri vincenti, ci teniamo a ricordarvi che se foste un minimo avvezzi alla tecnologia potrete facilmente e tranquillamente giocare online senza dover andare in una ricevitoria fisica!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Venerdì 26 Settembre 2025

Superenalotto n.156 del 30/09/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – Superstar –

10eLotto n.156 del 30/09/2025 Numeri estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n.156 del 30/09/2025 Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –

Simbolotto Simboli estratti –