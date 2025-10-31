Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 31 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

È ormai entrata pienamente nel vivo la serata più paurosa dell’anno con i piccoli mostriciattoli che hanno già iniziato a invadere le nostre strade e i concorsi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto che hanno chiuso il loro lungo viaggio quotidiano tra ruote e numeri: l’ora, insomma, è quella dei premi che potreste essere riusciti ad acciuffare!

Come sempre facciamo, noi vi invitiamo a stare sempre molto attenti al ricontrollo della vostra schedina e augurandovi il solito – ma sempre sentito – buona fortuna, vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 174 del 31/10/2025 Combinazione Vincente 67 – 32 – 30 – 85 – 61 – 8 Numero Jolly 22 SuperStar 9

Estrazione 10eLotto n° 174 del 31/10/2025 Numeri Estratti 02 – 10 – 14 – 23 – 24 – 28 – 30 – 31 – 43 – 44 – 46 – 50 – 53 – 56 – 62 – 64 – 71 – 72 – 77 – 86 Numero Oro 43 Doppio Oro 43 – 31 Extra 11 – 12 – 13 – 19 – 22 – 29 – 37 – 42 – 48 – 57 – 65 – 73 – 85 – 89 – 90

Estrazioni del Lotto n° 174 del 31/10/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 43 – 31 – 77 – 89 – 85 Cagliari 50 – 30 – 77 – 43 – 53 Firenze 23 – 53 – 28 – 11 – 72 Genova 14 – 86 – 37 – 22 – 68 Milano 62 – 14 – 19 – 48 – 26 Napoli 46 – 56 – 42 – 13 – 77 Palermo 44 – 71 – 53 – 73 – 74 Roma 24 – 56 – 90 – 57 – 29 Torino 72 – 02 – 29 – 12 – 21 Venezia 10 – 64 – 37 – 65 – 22 Nazionale 69 – 39 – 08 – 04 – 61

Simbolotto del 31/10/2025 Simboli Estratti Culla (9), Ragazzo (15), Festa (20), Disco (32), Caffè (42)

EuroJackpot n. 88 del 31/10/2025 Combinazione Vincente 47 – 5 – 41 – 11 – 40 Euronumeri 1 – 5

Stiamo attraversando la giornata più paurosa dell’anno e per infonderci un po’ di coraggio potrebbe arrivare in nostro soccorso la Dea Bendata che proprio questa sera vi permetterà di partecipare a tutti i suoi più amati concorsi settimanali tra i consueti – e sempre partecipatissimi – Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto ai quali sarete certamente ben abituati e il più “raro” Eurojackpot, che funziona in modo identico agli altri, ma è aperto anche agli scommettitori europei!

Prima di lasciarvi alla vostra solita attesa ricca di speranze per i risultati dell’estrazione, è utile ricordarvi che la giornata di oggi – ovvero venerdì 31 ottobre 2025 – sarà l’ultima di questa settimana per i quattro concorsi abbinati al Lotto: di solito, infatti, si tiene un appuntamento conclusivo il sabato, ma dato che domani sarà festa anche i giochi saranno in pausa; ma torneranno il prossimo lunedì per l’attesissimo recupero dell’estrazione persa!

Se, invece, foste indecisi per i numeri che potreste giocare oggi (e ovviamente questo vale per il Lotto, per l’Eurojackpot, per il 10eLotto e per il Superenalotto, ma non per il Simbolotto), sappiate che dalla notte di Halloween arrivano tanti spunti come l’11 associato alla “zucca” nella Smorfia Napoletana, il 27 delle “caramelle” o il famoso 90 della “paura”!

