Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 4 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

L’ora della verità, carissimi lettori, è finalmente arrivata perché mentre fuori dalle nostre case sta già scendendo il buio, i concorsi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto hanno fatto la loro apparizione nelle rispettive sale estrattive consegnandoci tutte le tantissime combinazioni vincenti che tra qualche minuto diventeranno ricchi e interessanti premi per una cospicua parte di voi – certamente tanti – giocatori!

Dal conto nostro le uniche cose che dobbiamo dirvi sono di stare attenti e concentrati in questo momento e augurarvi buona fortuna, perché qui di seguito trovate tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto!

Ultima estrazione SuperEnalotto n. 176 del 04/11/2025 Combinazione Vincente 5 – 76 – 18 – 44 – 28 – 38 Numero Jolly 23 SuperStar 89

Estrazione 10eLotto n° 176 del 04/11/2025 Numeri Estratti 09 – 11 – 15 – 21 – 23 – 30 – 35 – 37 – 47 – 49 – 52 – 55 – 65 – 66 – 72 – 82 – 84 – 85 – 88 – 90 Numero Oro 21 Doppio Oro 21 – 9 Extra 05 – 10 – 17 – 28 – 43 – 45 – 53 – 56 – 59 – 61 – 67 – 70 – 73 – 74 – 79

Estrazioni del Lotto n° 176 del 04/11/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 21 – 09 – 35 – 82 – 53 CAGLIARI 49 – 11 – 85 – 61 – 83 FIRENZE 72 – 21 – 56 – 70 – 67 GENOVA 37 – 47 – 59 – 23 – 26 MILANO 30 – 84 – 74 – 47 – 21 NAPOLI 66 – 55 – 43 – 79 – 15 PALERMO 90 – 88 – 73 – 45 – 62 ROMA 65 – 23 – 67 – 05 – 72 TORINO 90 – 15 – 28 – 59 – 50 VENEZIA 52 – 82 – 10 – 17 – 80 NAZIONALE 14 – 74 – 44 – 68 – 62

Simbolotto: Topi (11), Vaso (7), Natale (25), Sfortuna (17), Rana (13)

EuroJackpot n.89 del 04/11/2025 Combinazione Vincente 39 – 21 – 33 – 22 – 3 Euronumeri 1 – 9

Dopo un’apertura eccezionale nella giornata di ieri di questa settimana di concorsi con un primo appuntamento dedicato ai quattro “colleghi” nati in seno al Lotto, oggi tutti voi carissimi cercatori di fortuna avrete la possibilità di tentare una seconda volta una ricchissima vincita lottifera unitamente anche a una riferita all’Eurojackpot: per dirla in altre parole, insomma, sarà completa la gamma di giochi ai quali potrete partecipare (e potenzialmente vincere!) in questo martedì 4 novembre 2025!

Una buona notizia con la quale possiamo aprire questo nostro viaggio è che sia il Superenalotto che l’Eurojackpot nei loro ultimi appuntamenti (rispettivamente ieri e venerdì scorso) non hanno assegnato i loro milionari jackpot che torneranno questa sera con valori ancora più incredibile superiori – sempre rispettivamente – ai 73 e ai 42 milioni di euro: cifre da sogno e con le quali potrete dirvi a tutti gli effetti milionari!

D’altra parte, è sempre utile ricordare che anche il Lotto, il 10eLotto e (per certi versi) il Simbolotto hanno in serbo delle carte piuttosto interessanti per i loro vincitori: alcune dimostrazioni sono i 100mila e 52mila euro vinti ieri sera nei primi due concorsi; oppure anche quei tantissimi (fino ad ora addirittura 56!) premi superiori – o pari – ai 10mila vinti nel terzo!