Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto, Eurojackpot: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 7 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

La Dea Bendata è finalmente arrivata e con lei possiamo scoprire assieme tutti i numerini vincenti in questa giornata di martedì 7 ottobre 2025 dei tanti concorsi odierni, tra il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto, l’Eurojackpot e addirittura anche il Simbolotto che tra tutti hanno decine e decine di potenziali occasioni in serbo per tutti voi carissimi lettori; ovviamente a patto che di quei numeri ne abbiate indovinati almeno una parte!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 7 Ottobre 2025

Il nostro è sempre un sentito augurio di buona fortuna affinché possiate realizzare i vostri sogni di ricchezza e portarvi a casa un premio incredibile o – addirittura – milionario; mentre ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Simbolotto ed Eurojackpot!

Ultima estrazione Superenalotto n. 160 del 07/10/2025 Combinazione Vincente 56 – 61 – 40 – 21 – 17 – 79 Numero Jolly 87 SuperStar 85

Estrazione 10eLotto n° 160 del 07/10/2025 Numeri estratti 04 – 05 – 06 – 15 – 21 – 22 – 28 – 35 – 38 – 42 – 43 – 46 – 52 – 53 – 57 – 76 – 79 – 80 – 81 – 90 Numero Oro 22 Doppio Oro 22 – 79 Extra 01 – 02 – 03 – 08 – 14 – 23 – 33 – 39 – 40 – 60 – 64 – 67 – 69 – 71 – 78

Estrazioni del Lotto n° 160 del 07/10/2025 Ruota Numeri Estratti Bari 22 – 79 – 42 – 33 – 02 Cagliari 06 – 81 – 69 – 21 – 73 Firenze 52 – 15 – 67 – 03 – 60 Genova 21 – 76 – 02 – 23 – 19 Milano 28 – 35 – 08 – 53 – 60 Napoli 05 – 57 – 14 – 39 – 43 Palermo 46 – 35 – 40 – 64 – 48 Roma 04 – 80 – 71 – 23 – 40 Torino 38 – 53 – 05 – 78 – 50 Venezia 90 – 43 – 01 – 60 – 02 Nazionale 02 – 41 – 72 – 22 – 31

Simbolotto del 07/10/2025 Simbolo Numero Cerino 18 Piano 37 Vaso 7 Balestra 22 Culla 9

EuroJackpot n. 81 del 07/10/2025 Combinazione Vincente 10 – 42 – 22 – 38 – 48 Euronumeri 2 – 9

Tra i giochi italiani e quello – certamente amatissimo e partecipatissimo anche nel nostro paese – europeo oggi, martedì 7 ottobre 2025, saranno un’altra volta ben cinque le possibilità che la Dea Bendata vi darà per provare a portarvi a casa uno ricchissimo premio, con il Superenalotto e l’Eurojackpot che ci faranno scoprire le loro combinazioni vincenti alle ore 20 in punto e – al contempo – il Lotto, il 10eLotto e il Simbolotto che proprio in quel momento apriranno i loro lunghi sorteggi!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 7 Ottobre 2025

Una cosa comoda da tenere a mente nel caso in cui abbiate partecipato a tutti i concorsi di Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Superenalotto ed Eurojackpot e nel caso (che ovviamente vi auguriamo!) abbiate vinto qualcuno in ognuno di questi, è che potrete richiedere la riscossione dei premi in un’unica comodissima soluzione con l’intera cifra che vi sarà accreditata direttamente sul vostro conto!

Complessivamente, per sapere tutte le combinazioni odierne del Lotto, del Superenalotto, dell’Eurojackpot, del 10eLotto e anche del Simbolotto dovrete – insomma – attendere circa un’oretta con questo articolo che funzionerà per tutti voi carissimi lettori come “aggregatore” per trovare rapidamente e facilmente tutte le combinazioni odierne; mentre nel frattempo a tutti gli impazienti diciamo anche che tra queste pagine troverete anche i rispettivi articoli singoli aggiornati in tempo reale!

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti, oggi Sabato 4 Ottobre 2025