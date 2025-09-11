Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: ecco le estrazioni dei numeri vincenti di oggi, 11 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Con un’alta estenuante settimana lavorativa che sta giungendo – fortunatamente – al termine, in questo nuovo giovedì 11 settembre 2025 si ripetono anche i sempre partecipatissimi concorsi di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto che per oggi perdono per strada l’Eurojackpot, protagonista (quest’ultimo) di un concorso che si terrà nella serata di domani in cui tornerà anche il poker di concorsi lottiferi di cui stiamo parlando in queste ore!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 settembre 2025: numeri vincenti e Jackpot

Come sempre anche oggi restano ferme le consuete regole e i limiti ai quali siamo certi che sarete ben abituati, con Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto che daranno il via alle loro danze serale con i numeri vincenti solamente allo scoccare delle ore 20 con una durata complessiva di circa un’oretta, utile per permettere alla Dea Bendata di toccare tutte e undici le tappe nazionali del più amato dei quattro concorsi; ovvero – ovviamente – quello lottifero!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 11 settembre 2025: numeri vincenti e simboli

D’altra parte, resta ferma anche la necessaria mezzora di anticipo che vi servirà per compilare tutte le schedine di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto: alle 19:30, infatti, Sisal chiuderà definitivamente la raccolta dei numeri per l’appuntamento di oggi; mentre attorno alle 21:30 la finestra di gioco si riaprirà per permettervi – nel caso in cui lo desideriate – di piazzare già tutte le scommesse valide per la serata di domani, incluse delle dell’Eurojackpot!

Superenalotto n. 145 del 11/9/2025

Combinazione Vincente – Numero Jolly – Superstar –

10eLotto n. 145 del 11/9/2025

Numeri estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n. 145 del 11/9/2025

Ruota Numeri Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale –

Simbolotto