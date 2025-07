La grande attesa per le estrazioni di oggi di Lotto e Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto è finalmente finita, perché abbiamo tutti i numeri vincenti. Il nostro quadro di combinazioni è ormai completo, ma è la Dea bendata a dipingere a colpi di pennellate i premi da assegnare. Le vincite funzionano diversamente a seconda dei giochi in cui avete vinto. Magari questa potrebbe essere la serata di una bella cinquina da milioni di euro al Lotto o per centrare la decina del 10eLotto, così da arrivare al premio massimo che può valere centinaia di migliaia di euro, soprattutto nell’estrazione legata a quella del gioco delle ruote.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato12 Luglio 2025

Il discorso cambia per il Simbolotto, che invece prevede premi fissi. Altrettanto diverso è il Superenalotto, perché c’è un Jackpot ben chiaro, che può crescere estrazione dopo estrazione, ma poi ci sono premi minori per le varie categorie, con importi variabili. Dunque, come le caratteristiche, cambiano anche le strade per le vincite, ma le possibilità restano importanti in ogni caso.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 11 Luglio 2025

Superenalotto – Estrazione n. 111 del 12/07/2025 Combinazione Vincente 78 – 64 – 16 – 43 – 25 – 24 Numero Jolly 54 SuperStar 12

10eLotto – Estrazione n. 111 del 12/07/2025 Numeri 06 – 08 – 19 – 20 – 21 – 25 – 27 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 36 – 43 – 45 – 47 – 66 – 67 – 72 – 78 Numero Oro 67 Doppio Oro 67 – 30 Extra 02 – 12 – 13 – 15 – 23 – 37 – 51 – 52 – 53 – 70 – 74 – 77 – 85 – 86 – 89

Lotto – Estrazione n. 111 del 12/07/2025 Ruota Numeri BARI 67 – 30 – 66 – 89 – 47 CAGLIARI 06 – 66 – 33 – 32 – 37 FIRENZE 43 – 25 – 78 – 21 – 23 GENOVA 34 – 20 – 85 – 52 – 33 MILANO 36 – 19 – 02 – 70 – 77 NAPOLI 21 – 72 – 74 – 15 – 53 PALERMO 32 – 08 – 37 – 02 – 86 ROMA 27 – 32 – 12 – 67 – 06 TORINO 45 – 47 – 08 – 13 – 32 VENEZIA 29 – 34 – 19 – 51 – 53 NAZIONALE 34 – 18 – 56 – 47 – 85

Simbolotto – Estrazione del 12/07/2025 Simbolo Numero Mela 2 Elmo 26 Italia 1 Braghe 8 Sfortuna 17

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO CON 10ELOTTO E SIMBOLOTTO PER UN POKER DI CONCORSI

Dopo l’abbuffata di estrazioni di ieri, non ci si può mettere a dieta oggi, perché ci sono Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto con nuovi numeri vincenti e, quindi, premi da assegnare. I pilastri restano il gioco delle ruote e quello che mette in palio il Jackpot, con gli altri due che però si stanno prendendo la scena, infatti si sono diffusi rapidamente nel nostro Paese.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 11 Luglio 2025

Se il Lotto è caratterizzato dalle ruote legate alle città italiane, con giocate diverse ed eventuali intrecci con la Smorfia napoletana, il discorso cambia col Superenalotto, che ha una sestina protagonista, ma offre premi anche con Jolly e Superstar per incrementare le vincite o offrire dei premi aggiuntivi.

C’è poi il 10eLotto che ha tanti numeri protagonisti, ma offre premi più alti con Numero Oro e Doppio Oro, invece il Simbolotto punta quasi tutto sui simboli, abbinati ad altrettanti numeri. A voi la scelta della strada da intraprendere per capire se alla fine del vostro cammino c’è la Dea bendata con un premio…