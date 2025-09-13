Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 13 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

È un’altra volta il momento di dedicarci alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, pronte – ovviamente in serata – a scegliere tutte le loro combinazioni vincenti grazie alle quali potreste riuscire a vincere uno di quei milionari premi che da tantissimo tempo sognate ardentemente: una verità che – come sempre – potrete scoprire solamente a partire dalle ore 20 quando si apriranno ufficialmente le estrazioni odierne!

Nel frattempo che attendete pazientemente le 20 – a seconda del momento in cui leggerete queste righe – potrebbe darsi che abbiate ancora il tempo di piazzare una o più scommesse per i sorteggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, aumentando (pur figurativamente e non statisticamente) le vostre chance di vincere un bottino: la possibilità di giocare, però, di chiede alle 19:30 e dopo quel momento non potrete far altro che accontentarvi delle giocate che avete già piazzato.

Da ultimo, prima di lasciarvi alla vostra – e nostra – attesa vi ricordiamo anche tutto il pool di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto e i loro numeri vincenti torneranno a farci compagnia il prossimo martedì (ovvero il 16 settembre 2025): già da oggi – in ogni caso – potrete piazzare le vostre scommesse per il prossimo appuntamento, a partirà dalle ore 21:30 quando tutti i numeri odierni saranno stati estratti e annunciati!

Superenalotto n. 147 del 13/09/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

10eLotto n. 147 del 13/09/2025 Numeri Estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n. 147 del 13/09/2025 Ruota Numeri Bari – Cagliari – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo – Roma – Torino – Venezia – Nazionale –