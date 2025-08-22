Lotto e Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto: verso l'estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 21 agosto 2025, dai jackpot ai premi milionari

Oggi torna l’appuntamento con le grandi estrazioni dei giochi numerici più seguiti in Italia – Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto – ognuno dei quali ha caratteristiche proprie, ma tutti condividono l’emozione della sfida con la sorte e l’attesa dei numeri vincenti.

Partiamo da un gioco storico, il Lotto, che prevede estrazioni su più ruote e consente ai giocatori di optare su una in particolare con modalità diverse, dall’ambo fino alla cinquina. Invece, il Superenalotto tende a prendersi la scena per il suo ricco montepremi, non solo per la semplicità delle sue regole, del resto il suo Jackpot fa gola ai tanti appassionati, anche se le probabilità di centrarlo non sono alte. D’altra parte, ci sono altre categorie di vincita che possono cambiare la vita e far diventare ricchi i giocatori.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 22 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

Torniamo al Lotto per dedicarci ai suoi giochi complementari, Simbolotto e 10eLotto, partendo dal primo che pone come obiettivo indovinare la sequenza di 5 simboli, mentre l’altro mette in campo solo numeri, regalando premi per chi ne indovina da 2 a un massimo di 10.

Quest’ultimo ha una vita propria, nel senso che offre estrazioni ogni cinque minuti, ma nei giorni del viaggio tra le ruote del Lotto una viene legata ad esso. Grande lavoro per la dea bendata, che oggi ha quattro strade da percorrere, a pochi minuti di distanza, ma sempre con l’obiettivo di trasformare i sogni in realtà.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 21 Agosto 2025

Ultima estrazione SuperEnalotto n. 134 del 22/08/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

Estrazione 10eLotto n. 134 del 22/08/2025 Numeri Estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Estrazioni del Lotto n. 134 del 22/08/2025 Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –

Simbolotto Simbolo Numero Festa – Pizza – Ombrello – Elica – Italia –

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 21 Agosto 2025