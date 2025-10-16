Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 16 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

L’ora lottifera si è finalmente conclusa per questa giornata di giovedì 16 ottobre 2025 e per noi de ilSussidiario.net è arrivato il momento di tornare da voi carissimi lettori che siete alla ricerca di un premio con i numeri di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto: quattro ricchissime occasioni che potrebbero avere in serbo emozioni uniche!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 16 Ottobre 2025

L’invito che sempre vi facciamo è quello di prestare la massima attenzione in questo delicato momento, prendendovi tutto il tempo che vi serve; mentre di seguito potete trovare i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 165 del 16/10/2025 Combinazione Vincente Numero Jolly SuperStar 80 – 44 – 7 – 45 – 58 – 76 77 13

Estrazione 10eLotto n° 165 del 16/10/2025 Numeri Vincenti 03 – 07 – 14 – 18 – 22 – 26 – 29 – 37 – 38 – 40 – 43 – 51 – 60 – 61 – 62 – 63 – 66 – 78 – 80 – 84 Numero Oro 3 Doppio Oro 3 – 66 Extra 06 – 15 – 19 – 20 – 34 – 48 – 54 – 58 – 65 – 67 – 74 – 75 – 85 – 88 – 89

Estrazioni del Lotto n° 165 del 16/10/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 03 – 66 – 37 – 18 – 61 CAGLIARI 26 – 22 – 85 – 20 – 43 FIRENZE 29 – 61 – 85 – 67 – 75 GENOVA 40 – 63 – 74 – 19 – 78 MILANO 43 – 80 – 34 – 54 – 70 NAPOLI 18 – 78 – 89 – 15 – 27 PALERMO 38 – 84 – 88 – 06 – 62 ROMA 60 – 14 – 40 – 84 – 43 TORINO 51 – 62 – 58 – 65 – 52 VENEZIA 07 – 61 – 48 – 63 – 87 NAZIONALE 60 – 36 – 11 – 28 – 31

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 16 Ottobre 2025

Simbolotto Simbolo Numero Diamante 29 Mela 2 Pizza 24 Gatta 3 Piano 37

Sperando (e in realtà immaginando) che siate pronti per un nuovo entusiasmante viaggio tra i possibile premi che potreste aver vinto in questo giovedì 16 ottobre 2025, vi ricordiamo che oggi i protagonisti assoluti della serata saranno il Lotto, il Superenalotto, il Simbolotto e il 10eLotto, con l’Eurojackpot che resta ancora in pausa fino alla giornata di domani e il Million Day che nel frattempo terrà il suo solito personalissimo appuntamento nel mezzo dei quattro protagonisti di questo articolo!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 14 ottobre 2025

Qui, infatti, ci concentreremo solamente sui quattro concorsi lottiferi – appunto il Lotto e gli abbinati Simbolotto e 10eLotto e il ricchissimo Superenalotto con il suo jackpot milionario – ricordandovi che anche se le estrazioni inizieranno tutte e quattro precise alle ore 8 di questa sera, per giocare dovrete necessariamente ritagliarvi almeno una mezz’ora di anticipo che è il tempo di pausa tra giocate e sorteggio fissato dal regolamento dei quattro giochi!

Partecipare al Lotto e al Simbolotto è semplicissimo perché grazie al primo – e alla sua ruota di Roma – giocherete in automatico anche al secondo; mentre il 10eLotto e il Superenalotto avranno le loro personali schedine a parte, da compilare (esattamente come quella lottifera) con i vostri numeri preferiti!