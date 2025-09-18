Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 18 settembre 2025, tra jackpot e premi milionari

È nuovamente giovedì e mentre iniziamo a sentire già – fortunatamente – il profumo invitante del fine settimana, possiamo anche dedicare qualche minuto del nostro tempo per provare a vincere uno dei tantissimi bottini messi in palio dai concorsi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto, tutti e quattro (naturalmente!) protagonisti questa sera di una nuovissima estrazione che dalle ore 20:00 in poi ci accompagnerà alla scoperta di tutti i numeri vincenti di oggi!

Ovviamente per scoprire le combinazioni e gli eventuali premi che potreste aver vinto occorre essere ancora un attimino pazienti, ma la buona notizia è che se aveste tra le mani una schedina relativa a Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto potrete mettervi semplicemente comodi, salvarvi questo articolo e tornarci all’incirca attorno alle ore 21: le estrazioni, infatti, le seguiremo noi al posto vostro e proprio qui vi riassumeremo tutti i numeri e i simboli che la Dea Bendata estrarrà in questa serata!

D’altra parte, se ancora non aveste compilato le schedine di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto che desiderate giocare per questa serata, sappiate che potreste essere ancora in tempo per farlo, purché – come sempre – i vostri orologi non segnino ancora le 19:30, ultimissimo momento utile per giocare: l’opzione più comoda se aveste poco tempo a disposizione è quella di giocare i vostri numeri online, sfruttando anche l’attuale bonus da 50 euro che il sito Sisal.it vi garantirà all’iscrizione!

Superenalotto n.149 del 18/09/2025 Combinazione Vincente – Numero Jolly – SuperStar –

10eLotto n.149 del 18/09/2025 Numeri Estratti – Numero Oro – Doppio Oro – Extra –

Lotto n.149 del 18/09/2025 Ruota Numeri BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE –