Estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 25 ottobre 2025, un poker di giochi tra jackpot e premi milionari
I preparativi stanno terminando per una delle serate più attese, visto che tra poco prenderanno il via le estrazioni di oggi di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, con la pubblicazione dei numeri vincenti che decreteranno i nuovi fortunati vincitori.
Un appuntamento in cui tradizione, emozione e speranza si intrecciano. Come di consueto, seguiremo in diretta l’uscita delle combinazioni fortunate, ruota per ruota e gioco per gioco, per permettere ai giocatori di controllare in tempo reale le proprie schedine. Dalle prime estrazioni del Lotto, con i numeri distribuiti sulle 11 ruote, al momento clou del Superenalotto, con la sestina vincente e i numeri Superstar e Jolly, fino alle combinazioni del 10eLotto e ai cinque simboli del Simbolotto, tutto verrà aggiornato passo dopo passo.
È importante ricordare, tuttavia, che i dati diffusi durante la diretta hanno valore informativo: per ogni riscontro ufficiale e per la verifica delle proprie vincite è sempre necessario consultare le fonti ufficiali, come i siti dedicati del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto, le applicazioni ufficiali o le ricevitorie autorizzate, così da fugare ogni dubbio e avere la certezza dei risultati.
|Combinazione Vincente
|Numero Jolly
|SuperStar
|–
|–
|–
|Numeri estratti (20)
|–
|Numero Oro
|–
|Doppio Oro
|–
|Extra
|–
|Ruota
|1°
|2°
|3°
|4°
|5°
|Bari
|Cagliari
|Firenze
|Genova
|Milano
|Napoli
|Palermo
|Roma
|Torino
|Venezia
|Nazionale
|Numero
|Simbolo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–