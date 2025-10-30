Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 30 ottobre 2025, tra jackpot e premi milionari

È l’ora di uno degli ormai ultimissimi concorsi di questa settimana di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto con la sorte che è già pronta a baciare qualcuno tra i tantissimi giocatori che hanno compilato le schedine con i suoi tantissimi e ricchissimi premi: giocatori – e il nostro è più che altro un sentito augurio – che potreste essere anche voi che ci state leggendo!

Prima di procedere vi ricordiamo che se voleste controllare “ufficialmente” le combinazioni potrete semplicemente usare i siti ufficiali dei vari concorsi, ma visto che siete arrivati fino a questo punto date prima un’occhiata qui ai numeri vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto!

Combinazione Vincente 39 – 37 – 15 – 56 – 30 – 74 Numero Jolly 43 SuperStar 47

Numeri Vincenti 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 13 – 15 – 17 – 47 – 49 – 53 – 59 – 65 – 67 – 68 – 73 – 74 – 84 – 90 Numero Oro 53 Doppio Oro 53 – 7 Extra 09 – 10 – 24 – 25 – 29 – 34 – 35 – 43 – 45 – 69 – 75 – 77 – 80 – 83 – 86

Ruota Numeri Bari 53 – 07 – 12 – 77 – 21 Cagliari 17 – 74 – 24 – 69 – 44 Firenze 08 – 47 – 25 – 83 – 33 Genova 02 – 68 – 29 – 43 – 67 Milano 84 – 90 – 75 – 45 – 72 Napoli 49 – 06 – 09 – 12 – 20 Palermo 13 – 65 – 34 – 86 – 07 Roma 15 – 02 – 10 – 13 – 83 Torino 59 – 67 – 80 – 35 – 26 Venezia 73 – 04 – 06 – 74 – 27 Nazionale 62 – 79 – 38 – 36 – 48

Simbolotto

Vaso (7), Italia (1), Ombrello (28), Soldato (12), Elica (33)

Per la penultima volta in questo mese di ottobre e anche in questa ultimissima settimana del mese, questa sera ovviamente avrete la possibilità di vincere uno dei tantissimi premi quotidianamente messi in palio dai quattro concorsi lottiferi tra i quali troviamo – naturalmente – il tradizionale Lotto, gli abbinati Simbolotto e 10eLotto e l’indipendente Superenalotto che con i “colleghi” spartisce solamente i giorni settimanali delle estrazioni.

Visto che si tratta di un argomento sempre più importante per voi che state leggendo queste righe e che ci tenete al vostro appuntamento con la Dea Bendata, oggi è importante che iniziamo ad avvisarvi che quella di domani con il Lotto, il Superenalotto, il Simbolotto e il 10eLotto (ma anche con l’Eurojackpot!) sarà l’ultima estrazione di questa settimana visto che in occasione della giornata di Ognissanti la fortuna si prenderà una pausa.

Ovviamente, come sicuramente immaginerete, i quattro concorsi del Lotto torneranno puntualissimi la prossima settimana con i soliti quattro sorteggi tra martedì e sabato e la consueta pausa del mercoledì; ma la cosa interessante è che il concorso che perderemo sabato a causa della festa, si terrà lunedì prossimo, portando il totale dei sorteggi settimanali alla bellezza di cinque!